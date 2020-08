Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Το πέρασμα του Ερμή στην Παρθένο και η επίδραση του σε κάθε ζώδιο. Ποιοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής περνάει στην Παρθένο και θα σου δώσει τη δυνατότητα να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν στην καθημερινότητα σου. Θα μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο οργανωμένα και θα ασχοληθείς επίμονα, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, με πράγματα που ως τώρα παραμελούσες. Κι επειδή «όποιος ψάχνει βρίσκει» προφανώς και θα ανακαλύψεις λάθη ή παραλείψεις άλλων, όμως μην αρχίσεις να γίνεσαι επικριτικός επειδή ξαφνικά θυμήθηκες να ασχοληθείς.

ΤΑΥΡΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στην επίσης γήινη Παρθένο είναι μια θέση που σε ευνοεί, αφού φέρνει πρακτικές λύσεις στα σχέδια σου. Η σκέψη σου θα είναι πιο θετική, δημιουργική και αισιόδοξη κι αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ σημαντικό για να πάρουν τα πράγματα την πορεία που θέλεις. Είναι πολύ καλή περίοδος για να ασχοληθείς με τα ερωτικά σου, αφού μπορείς να μιλήσεις από καρδιάς και να πεις αυτά που νιώθεις. Προσπάθησε μόνο να μην ξεχάσεις ότι κι αυτός που έχεις απέναντι σου έχει τη δική του αξία και τις δικές του ανάγκες κι αν δεν τον ακούσεις ή αν τον υποτιμήσεις δε θα καταφέρεις τίποτα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το πέρασμα του κυβερνήτη σου, του Ερμή στο ζώδιο της Παρθένου θα σε βοηθήσει να συζητήσεις με την οικογένεια σου σημαντικά θέματα τα οποία παρόλο που μπορεί να σας απασχολούν όλους, ως τώρα κανείς δεν μπορούσε να βρει την άκρη του νήματος για να ξεκινήσει να λύνει το κουβάρι. Αν υπάρχουν πράγματα που σε πιέζουν και συναισθήματα τα οποία έχεις καταπιέσει τώρα είναι η ευκαιρία να τα εκφράσεις και να απαλλαγείς από αυτά. Όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν ανήκουν εκεί, δεν μπορείς να τα αφήνεις να επηρεάζουν το παρόν σου ανεξέλεγκτα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ερμής περνάει σήμερα στην Παρθένο και ξεκινάει μια περίοδος με πολλές και ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες, ενώ οι άνθρωποι που γνωρίζεις το επόμενο διάστημα σου δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας. Οι κεραίες σου είναι τεντωμένες για να πιάσουν κάθε πληροφορία που μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Είναι επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία για να προωθήσεις τα επιχειρηματικά σου σχέδια, αλλά και για να προγραμματίσεις (ή να πραγματοποιήσεις) κάποια σύντομα ταξίδια.

ΛΕΩΝ: Ο Ερμής αναχωρεί σήμερα από το ζώδιο σου για άλλες πολιτείες, αυτές που θα θελήσεις να χτίσεις το επόμενο διάστημα, οπότε και θα προσπαθήσεις να υλοποιήσεις εκείνες τις σκέψεις σου που θα σου δημιουργήσουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Έτσι θα λειτουργήσεις πιο συγκρατημένα και επιφυλακτικά στις διαπροσωπικές σου σχέσεις για να τις προστατέψεις, σεβόμενος τα όρια και τα δικά σου και των άλλων. Παράλληλα, θα μπορέσεις να θέσεις σε εφαρμογή και κάποιες νέες ιδέες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους οικονομικούς σου στόχους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται στο ζώδιο σου τονώνοντας τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες και δημιουργώντας μια τάση να προσπαθείς να εξηγήσεις οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου με τη λογική, αλλά και με βασικό κριτήριο τη χρησιμότητα τους. Θα έχεις πολλές ιδέες τις οποίες θα θέλεις να μοιραστείς, αλλά καλό θα είναι να προσπαθήσεις να εστιάσεις σε λίγα και καλά και να λειτουργήσεις με πρόγραμμα και οργάνωση. Επίσης, το ταίρι σου μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με τον πιο κτητικό και ζηλιάρη εαυτό σου, γεγονός που δε θα είναι πολύ ευχάριστο ούτε για εσένα τον ίδιο.

ΖΥΓΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στην Παρθένο στρέφει την προσοχή σου στα κουτσομπολιά και σε κάνει να ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων. Βέβαια, πολλά μπορεί να είναι και αυτά που λέγονται πίσω από την πλάτη σου για σένα και τα οποία είτε τα μαθαίνεις, είτε ζεις με το φόβο μη βγουν προς τα έξω σε κάνουν να κλείνεσαι λίγο στον εαυτό σου ή να γίνεσαι περισσότερο μυστικοπαθής. Είναι όμως μια καλή περίοδος, αν θες να ερευνήσεις και να εξιχνιάσεις κάποιες υποψίες που μπορεί να έχεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μια χαρά σου ταιριάζει η νέα θέση του Ερμή που περνάει στην Παρθένο, αφού το επόμενο διάστημα θα μπορέσεις να αντιληφθείς πως ακριβώς πρέπει να κινηθείς προκειμένου να καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου. Οι φίλοι σου, όπως και άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεστε κοινές αντιλήψεις και ενδιαφέροντα θα είναι πολύ σημαντικοί αυτή την περίοδο, αφού θα θες να λειτουργήσεις μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφενός θα σου δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια κι αφετέρου θα μπορέσεις να μιλήσεις ελεύθερα για τις ιδέες σου, αλλά και να μάθεις από τις δικές τους εμπειρίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Ερμής περνάει από σήμερα στην Παρθένο για να δημιουργήσει μια κινητικότητα στα επαγγελματικά σου θέματα, αλλά και στην κοινωνική σου ζωή. Έτσι είναι μια περίοδος που μπορείς να κάνεις συζητήσεις για μια προαγωγή ή για να μιλήσεις για τις φιλοδοξίες σου, απλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός να στηριχτείς αποκλειστικά στις δυνατότητες σου και όχι στις αδυναμίες των άλλων. Γενικότερα θα πρέπει να είσαι όσο πιο σωστός γίνεται το επόμενο διάστημα, αφού μπορεί να κριθείς ακόμα και για το παραμικρό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Ερμής που από σήμερα θα βρίσκεται στην Παρθένο σου ταιριάζει γάντι, αφού προωθεί την πρακτικότητα που για σένα είναι… «αρετή» και σου δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας που σε χαλαρώνει και σου επιτρέπει να ασχοληθείς με πιο χαρούμενα πράγματα. Έτσι θα μπορέσεις να εστιάσεις περισσότερο στα ερωτικά σου, ενώ είναι μια καλή περίοδος για να ταξιδέψεις με το ταίρι σου. Ταυτόχρονα ευνοεί και νομικά ζητήματα, θέματα που μπορεί να σχετίζονται με την εκπαίδευση σου, αλλά και τις εμπορικές συναλλαγές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με το πέρασμα του Ερμή στην Παρθένο θα έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς πονηρά και να βρεις διαισθητικά τις λύσεις εκείνες που θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις την πίεση την οποία δέχεσαι. Είναι μια περίοδος που μπορείς να επαναδιαπραγματευτείς κάποια πράγματα μέσα στο γάμο σου ή σε μια συνεργασία, αφού μπορείς να μιλήσεις με λεπτομερή και ατράνταχτα επιχειρήματα που θα πείσουν τους άλλους και θα τους φέρουν στα νερά σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής που περνάει στο απέναντι σου ζώδιο της Παρθένου θα σου δώσει τη δυνατότητα να συζητήσεις με το ταίρι σου και άλλους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι τα θέματα που σε απασχολούν και θα σε βοηθήσουν να σχηματίσεις μια καλύτερη άποψη για το πως μπορείς να τα χειριστείς καλύτερα. Γενικότερα είναι μια περίοδος που η γνώμη των άλλων μπορεί να σου φανεί χρήσιμη, γι’ αυτό προσπάθησε να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά και τη διάθεση να είσαι ανοιχτός σε συμβουλές, αλλά ακόμα και στην κριτική.

