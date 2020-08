Κόσμος

Μακρόν: ο Ερντογάν είναι “παράγων αποσταθεροποίησης” της Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε λόγο για “επεκτατική πολιτική” της Άγκυρας, κατηγορώντας τον Τούρκο ομόλογο του για εθνικισμό. Σήμερα η συνάντηση Μακρόν – Μέρκελ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι ο ομόλογός του της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασκεί «πολιτική επεκτατισμού», η οποία «αναμιγνύει τον εθνικισμό και τον ισλαμισμό» και η οποία όχι μόνο δεν είναι «συμβατή με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», αλλά απεναντίας είναι «παράγοντας αποσταθεροποίησης» της Ευρώπης, τονίζει σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται να δει τα γεγονότα και να αναλάβει τις ευθύνες της», τονίζει ο Μακρόν στη συνέντευξη, που δημοσιεύεται στο τεύχος του περιοδικού Paris Match που κυκλοφορεί. «Δεν τάσσομαι υπέρ της κλιμάκωσης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πιστεύω σε μια ανίσχυρη διπλωματία. Στείλαμε το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχει νόημα», προσθέτει ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί σήμερα τη Γερμανίδα καγκελάριο στο φρούριο Μπρεγκανσόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, θερινή εξοχική κατοικία των Γάλλων προέδρων.

Ο πρόεδρος Ερντογάν αποκάλεσε χθες Τετάρτη «πειρατεία» τις ενέργειες χωρών στην άλλη πλευρά των τουρκικών ακτών στη Μεσόγειο, την ώρα που οι μονομερείς έρευνες για υδρογονάνθρακες στις οποίες προχωρά η Άγκυρα έχουν κλιμακώσει την ένταση, ειδικά με την Ελλάδα.

Χωρίς να την κατονομάσει, ο Ερντογάν καταφέρθηκε παράλληλα εναντίον της κυβέρνησης της Γαλλίας, καθώς οι σχέσεις της Άγκυρας και του Παρισιού γίνονται ολοένα περισσότερο τεταμένες τελευταία.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη στην ανατολική Μεσόγειο δύο πολεμικών πλοίων και δύο αεροσκαφών, σε ένδειξη έμπρακτης υποστήριξης στην Αθήνα, κάτι που φέρεται να προκάλεσε ορισμένη ενόχληση στη γερμανική κυβέρνηση, μολονότι το Ελιζέ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει «καμία θεμελιώδης διαφωνία» ανάμεσα στο Παρίσι και στο Βερολίνο.

Ο Ερντογάν, παρά τις σκληρές διατυπώσεις του, εμφανίστηκε έτοιμος για διάλογο, συμπληρώνοντας ωστόσο πως αναμένει από τους συνομιλητές του «βήματα» προκειμένου «να μπορέσουν να μειωθούν οι εντάσεις».

«Η Γαλλία είναι μεσογειακή δύναμη», υπογραμμίζει στη συνέντευξή του στο Παρί Ματς ο Μακρόν, ενώ προσθέτει πως η χώρα του δεν έχει «μονοσήμαντη σχέση με την Τουρκία».

«Είμαι ένας από τους ελάχιστους ευρωπαίους ηγέτες που έχουν υποδεχθεί τον Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, στο Παρίσι, τον Ιανουάριο του 2018. Πολλοί με είχαν μεμφθεί. Πρόκειται αναμφίβολα για έναν από τους ξένους ηγέτες με τους οποίους έχω συζητήσει περισσότερο. Πήγα προσωπικά τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Κωνσταντινούπολη κι ανέλαβα την πρωτοβουλία για μια κοινή σύνοδο της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με την Τουρκία, στο Λονδίνο, τον Δεκέμβριο του 2019», θύμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.