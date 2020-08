Πολιτική

Κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για την έξαρση του κορονοϊού

"Πόλεμος" ανακοινώσεων για την αύξηση των κρουσμάτων της Covid- 19.

Φραστικά πυρά αντάλλαξαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την δήλωση του Στέλιου Πέτσα ότι η χαλάρωση και όχι ο τουρισμός ευθύνονται για την έξαρση κρουσμάτων του κορονοϊού.

«Κυβερνητικές παλλινωδίες» βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, «μυθεύματα» χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές τις αιτιάσεις της Αξ. Αντιπολίτευσης ενώ το ΚΙΝΑΛ ερωτά την ΝΔ «πότε έλεγε ψέματα»

ΣΥΡΙΖΑ: Οι 12 παλινωδίες που θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο στους πολίτες για να κρύψει τις αντιφάσεις και τις απίστευτες παλινωδίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη που οδήγησαν στη δραματική αύξηση των κρουσμάτων.

Για την κυβέρνηση «η αύξηση οφείλεται στη χαλάρωση στο εσωτερικό και τον εφησυχασμό».

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή δεν ευθύνεται:

Για το άνοιγμα του τουρισμού άρον-άρον και χωρίς μαζικά υποχρεωτικά τεστ, όπως απαίτησαν από τον κ. Μητσοτάκη ξένοι tour operators.

Για την πληρότητα 100% στα αεροπλάνα, όπως απαίτησαν αεροπορικές εταιρείες.

Για το μπάχαλο με τα διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.

Για την άρνηση να αυξηθούν τα δρομολόγια στις δημόσιες συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στοιβάζονται σαν σαρδέλες.

Για την αύξηση της πληρότητας των πλοίων, όπως απαίτησαν από τον κ. Μητσοτάκη οι εφοπλιστές.

Για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της μάσκας στα καταστήματα, την οποία επανέφεραν άρον-άρον μετά από ενάμιση μήνα.

Για την παραδοχή της απόκρυψης κρουσμάτων σε τουριστικούς προορισμούς, όπως στην Πάρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού.

Για την παταγώδη αποτυχία του δήθεν επιτελικού κράτους που δεν μπορεί να συντονιστεί με τις αρμόδιες τοπικές και ελεγκτικές αρχές για την τήρηση των μέτρων.

Για τα αναποτελεσματικά μέτρα που και την πανδημία δεν αντιμετωπίζουν και καταστρέφουν όποια επιχείρηση πασχίζει να αντέξει στην πρωτοφανή ύφεση που έρχεται με την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη.

Για την άρνηση να στηριχθούν με ρευστότητα οι επιχειρήσεις και την απόφαση να πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι με μαζικές απολύσεις και μειώσεις μισθών.

Για το γεγονός ότι άφησε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα όλο το καλοκαίρι, αφού όσοι εργαζόμενοι έχουν μπει σε αναστολή τον Ιούνιο και Ιούλιο θα πάρουν στην καλύτερη περίπτωση 534 ευρώ στο τέλος Αυγούστου.

Για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων χωρίς κανένα σχέδιο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μια παγκόσμια πρωτοτυπία: εν μέσω πανδημίας ανοίγει τα σχολεία με αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τάξη και υποχρεώνει γονείς και εκπαιδευτικούς να πληρώνουν μόνοι τους το κόστος για τις απαραίτητες μάσκες που θα απαιτούνται καθημερινά.

Γενικά, η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τίποτα και προσπαθεί να πείσει τους πολίτες κάθε μέρα ότι οι ίδιοι φταίνε και για την έξαρση της πανδημίας και γιατί δεν καταλαβαίνουν πόσο τέλεια τα έχει κάνει όλα ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.

Κυβερνητικές πηγές: απάντηση στα μυθεύματα του ΣΥΡΙΖΑ

O ΣΥΡΙΖΑ αγνοώντας πραγματικά στοιχεία, αποσιωπώντας αλήθειες που δεν τον βολεύουν, επενδύει στην παραπληροφόρηση για να κερδοσκοπήσει πολιτικά ποντάροντας στην ανησυχία του κόσμου που παρατηρεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν να παραθέσουμε την πραγματικότητα σημείο προς σημείο, μήπως σταματήσει κάποτε να ψαρεύει σε θολά νερά, όπως έκανε με τις καταγγελτικές ανακοινώσεις του για το εμβόλιο, που διαψεύστηκαν από τις εξελίξεις και από τις ανακοινώσεις της Κομισιόν.

Σε αντίθεση με όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο τουρισμός άνοιξε «άρον-άρον και χωρίς μαζικά υποχρεωτικά τεστ», ο τουρισμός άνοιξε μεθοδικά και μετά από εκτενή υγειονομικό αλλά και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Δεν άκουσε ο ΣΥΡΙΖΑ πως μόνο 725 κρούσματα βρέθηκαν σε 333 χιλιάδες ελέγχους και 2,6 εκ. αφίξεις;

Δεν ξέρει πως για κάθε χώρα στην οποία επιβάλλεται υποχρέωση τεστ σχεδόν μηδενίζεται η τουριστική ροή, καθώς δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκή αριθμό αυτά τα τεστ σε πολλές χώρες;

Γιατί δεν προτείνει ο κ. Τσίπρας ξεκάθαρα αυτό που λέει δια της πλαγίας: όλοι στο ταμείο ανεργίας και ο τουρισμός κλειστός;

Η χώρα μας έχει τον πιο προηγμένο αλγόριθμο στόχευσης των ελέγχων. Κάθε πύλη εισόδου έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τα δείγματά της ανάλογα και με τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών. Όλες οι αποφάσεις για τα πρωτόκολλα στις πύλες εισόδου βασίζονται στα δεδομένα που συλλέγουμε και στις προτάσεις των ειδικών. Είμαστε σίγουροι πως με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθούσαμε πρωτόκολλα made by Καρανίκας και θα είχαμε τα αποτελέσματα που κάθε πολίτης μπορεί να φανταστεί.

Για την πληρότητα των αεροπλάνων, τα πρωτόκολλα για τις αεροπορικές πτήσεις είναι συμφωνημένα σε διεθνές επίπεδο, από όλες τις χώρες, με επιστημονικά κριτήρια. Μήπως όλες οι χώρες κυβερνώνται από τον κ. Μητσοτάκη; Μήπως όλοι οι επιδημιολόγοι του πλανήτη έχουν λάθος; Αρκετά με τις θεωρίες συνομωσίας made by ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για «διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας», αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά οργανωμένες ομάδες υγειονομικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΕΟΔΥ που, με πρότυπη ψηφιακή οργάνωση (QR readers), κάνουν καθημερινά χιλιάδες στοχευμένες δειγματοληψίες, αποτέλεσμα του πλέον πρότυπου συστήματος αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, βασισμένου στo PLF, που καθημερινά αποτυπώνει με τον πλέον επιστημονικό τρόπο τα αναλυτικά επιδημιολογικά δεδομένα των εισερχομένων στην πατρίδα μας. Τα ειδικότερα μέτρα που λαμβάνονται αναφορικά με τις αφίξεις από το εξωτερικό είναι δυναμικά και συνδέονται με τη μεταβολή του επιδημιολογικού φορτίου κάθε χώρας από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Θα αποτελούσε αστείο, αν δεν ήταν πρόκληση για την κοινή λογική και την καθημερινότητα των πολιτών, η αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημόσιες συγκοινωνίες. Να θυμίσουμε λοιπόν τα στοιχεία:

1ον. Το 2019, χωρίς πανδημία, κυκλοφορούσαν 215 λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη και λιγότερα από 700 στην Αθήνα. Το 2020, με μειωμένη κίνηση στο 50-60% λόγω πανδημίας, κυκλοφορούν γύρω 1000 λεωφορεία στην Αθήνα και τουλάχιστον 350 στην Θεσσαλονίκη. Με τις εποχιακές αυξομειώσεις η αύξηση του διαθέσιμου στόλου σε λιγότερο από ένα χρόνο είναι της τάξης του 30%. Να μην επανέλθουμε ότι το 2014 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1600 και 600 οχήματα. Πέντε χρονιά διαχείρισης των δημοσίων συγκοινωνιών από τον ΣΥΡΙΖΑ άφησαν πίσω τους την κατάρρευση της συντήρησης, την γήρανση και την απαξίωση του στόλου.

2ον. Σε ότι αφορά στο μετρό, να θυμίσουμε ότι πέρυσι τον Αύγουστο ο διεθνής τύπος κατέγραφε την μείωση των δρομολογίων και των συχνοτήτων και σχεδόν 40% των συρμών ήταν κινητοποιημένο λόγω έλλειψης συντήρησης. Οι αναμονές ξεπερνούσαν τα 20 λεπτά και ενίοτε το ημίωρο. Αντίστοιχα φέτος, οι όποιες δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των επιβατών, αναφέρονται σε πολύ μικρότερες αναμονές, κάτω των 15 λεπτών σε κάθε περίπτωση.

3ον. Σε αντίθεση με τις πρακτικές του Σύριζα και πάρα την βελτίωση που δείχνουν τα πραγματικά δεδομένα η κυβέρνηση ούτε επαναπαύεται, ούτε ολιγωρεί. Και για λόγους πανδημίας και για λόγους καθημερινότητας. Μόλις έληξε ο διαγωνισμός που προσθέτει…

Η αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών στα ακτοπλοϊκά πλοία συντελέσθηκε σταδιακά και πάντα με βάση τις αποφάσεις των υπεύθυνων λοιμωξιολόγων και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών μας. Το πλέον σημαντικό ωστόσο είναι η εφαρμογή των μέτρων. Προς το σκοπό αυτό, το βάρος έχει δοθεί στους ελέγχους που διενεργεί το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος τόσο στα πλοία όσο και λιμάνια προκειμένου να τηρούνται με ευλάβεια τα μέτρα προστασίας που περιλαμβάνονται στις υγειονομικές οδηγίες. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί πάνω από 36.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παραβίαση των μέτρων. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα σε κανένα μέλος πληρώματος των πλοίων τα οποία έρχονται καθημερινά σε επικοινωνία με τους ταξιδιώτες στα νησιά, πράγμα το οποίο αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων από όλους τους υπόχρεους επί των πλοίων.

Τα μέτρα προστασίας είναι δυναμικά και προσαρμόζονται στο επιδημιολογικό φορτίο που καταγράφεται κάθε εβδομάδα. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας είναι αναγκαία όταν ο δείκτης διασποράς του ιού στην κοινότητα είναι υψηλότερος του 1 και όχι - παρά σε συγκεκριμένους χώρους που υποδεικνύουν οι ειδικοί- όταν είναι κάτω του 1. Εξαρχής άλλωστε δηλώσαμε ότι αναλόγως της πορείας του ιού τα μέτρα είτε θα χαλαρώνουν, είτε θα αυστηροποιούνται.

Αναφορικά με τις «ψεκασμένες» θεωρίες συνωμοσίας, για δήθεν απόκρυψη κρουσμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ ας μην κρίνει εξ’ ιδίων τα αλλότρια. Η κυβέρνηση και οι δημόσιοι οργανισμοί από την πρώτη στιγμή ενημέρωναν και συνεχίζουν να ενημερώνουν τους πολίτες με πλήρη στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας που βρίσκονται στη διάθεση μιας πολυμελούς ομάδας των κορυφαίων επιστημόνων της χώρας. Η Πολιτική Προστασία της χώρας από την αρχή της πανδημίας γνωρίζει κάθε κρούσμα, κάθε στενή επαφή του, κάθε διαδρομή και κίνδυνο μετάδοσής του για αυτό και μέχρι σήμερα η κατάσταση μένει υπό έλεγχο.

Για τη δήθεν έλλειψη συντονισμού στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων, εξαφανισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ από την κοινωνία, δεν βλέπει ούτε τα κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ούτε της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε της Δημοτικής Αστυνομίας, ούτε του Λιμενικού Σώματος, ούτε των Περιφερειών, ούτε διαβάζει τις σχετικές ανακοινώσεις για τις παραβάσεις, τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας που επιβάλλονται στους πονηρούς για να προστατευθούν οι συνεπείς. Όλοι οι παραπάνω φορείς, από 1 Ιουλίου έως σήμερα έχουν διενεργήσει 113.345 ελέγχους, έχουν βεβαιώσει 6.039 παραβάσεις και 17.532 πρόστιμα συνολικού ύψους 2.911.200 ευρώ, καθώς και έχουν επιβάλλει αναστολή λειτουργιάς συνολικά σε 243 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα.

Για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων ας μη μιλάει για έλλειψη σχεδίου στην παιδεία το κόμμα που υιοθέτησε ως δήθεν «υπεύθυνη» στάση το να μείνουν κλειστά τα σχολεία, σπεκουλάροντας στην εύλογη ανασφάλεια των γονιών τον περασμένο Μάιο. Και τελικά διαψεύστηκε πανηγυρικά από την ανταπόκριση εκπαιδευτικών και μαθητών στο οργανωμένο και χωρίς κρούσματα άνοιγμα των σχολείων όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία θα ανοίξουν, όπως παντού στον υπόλοιπο κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες και τα αυστηρά πρωτόκολλα των ειδικών, οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όσο για την οικονομία, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουσαν ούτε για την επιστρεπτέα προκαταβολή, που προχωρά ήδη στην τρίτη της φάση ρίχνοντας ρευστότητα 3 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις, ούτε για το «Πρόγραμμα Συνεργασία», ούτε για την κάλυψη ουσιαστικά της μισθοδοσίας από το Κράτος μέσω του προγράμματος αναστολών εργασίας και επιδότησης ειδικού σκοπού για εκατομμύρια εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ούτε για την επιδότηση επιτοκίου, ούτε για τα δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, ούτε για τα συνολικά 24 δισ. ευρώ που διατίθενται από την Κυβέρνηση για τη στήριξη των κλάδων που πλήττονται από την πρωτοφανή, παγκόσμια, κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Αλλά, φυσικά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα έκανε καλύτερα, αλλά δεν πρόλαβε. Όλοι το ξέρουν αυτό.

Τελικά το μόνο που μένει από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι το άγχος τους να βρουν κάτι για να κάνουν μικροπολιτική αντιπολίτευση. Και λένε ό,τι τους κατέβει. Το επόμενο στάδιο είναι να υιοθετήσουν τις ψεκασμένες θεωρίες των πρώην μελών της κυβέρνησής τους..

“1438 λέξεις πανικού από τις κυβερνητικές πηγές για να καλύψουν το μπάχαλο με τις επιλογες τους που έχει οδηγήσει στη δραματική αύξηση των κρουσμάτων. Όσες λέξεις και να γράψουν η πραγματικότητα τους διαψεύδει παταγωδώς. Και εκτός από ψεύτες είναι πια επικίνδυνοι...” απάντησαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΙΝΑΛ: Πότε λέγατε ψέματα κύριοι της ΝΔ

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής

Ο κ. Μητσοτάκης τον Ιούνιο καλούσε από την Σαντορίνη τους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα που είναι μια ασφαλής χώρα. Χθες όμως δήλωνε ότι «περιμέναμε αύξηση των κρουσμάτων». Σήμερα ο κ. Πέτσας δηλώνει ότι τα κρούσματα δεν είναι «εισαγόμενα», οφείλονται στην «χαλάρωση» των πολιτών μας. Πλήρες αλαλούμ!

Άρα ή έλεγαν ψέματα τον Ιούνιο και εν γνώσει τους καλλιέργησαν τον εφησυχασμό ή λένε ψέματα τώρα και το απροετοίμαστο, πρόχειρο και χωρίς μέτρα «άνοιγμα» του τουρισμού, επέφερε τα αρνητικά αποτελέσματα. Και στις δυο περιπτώσεις όμως, φέρουν οι ίδιοι, ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση του, την ευθύνη.

Η κατάσταση απαιτεί σοβαρότητα και ευθύνη.

Αντί να εξαντλούνται σε συζητήσεις για το ποια χώρα έχει τον πιο πολύ κορωνοϊό (!!), όπως σήμερα στο briefing του κ. Πέτσα, να πάρουν άμεσα και δραστικά μέτρα:

• Διεξάγοντας test σε όλους τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες. Όπως και για όλους τους πολίτες που γυρίζουν από επιβαρυμένους τουριστικούς προορισμούς. Test που να καλύπτουν οικονομικά ο ΕΟΠΥΥ και οι εργοδότες.

• Χορηγώντας δωρεάν μάσκες για όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία που ανοίγουν. Για το άνοιγμα των σχολείων η Υπουργός Παιδείας έχει την υποχρέωση άμεσα να παρουσιάσει τον συνολικό προγρα