Αθλητικά

ΑΕΚ: νέα προσφορά για Μάνταλο από την Αλ Νασρ

Ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που άκουσε το «όχι» της ΑΕΚ στα 3,5 εκ. ευρώ, κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά και «ηγεμονικό» συμβόλαιο στον Μάνταλο.

Νέο κύκλο επαφών άνοιξε η Αλ Νασρ με την ΑΕΚ, με αντικείμενο τη μεταγραφή του Πέτρου Μάνταλου. Ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είχε ακούσει το «όχι» της Ένωσης σε προσφορά 3.500.000 ευρώ, επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση.

Παρότι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για ποσό αρκετά υψηλό ώστε να «αναγκάσει» την ΑΕΚ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, η ομάδα που εδρεύει στο Ντουμπάι προσφέρει ηγεμονικό συμβόλαιο στον αρχηγό κι αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Ο Μάνταλος είναι 29 ετών και έχει συμβόλαιο έως το 2022. Ίσως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συμφωνία που θα του αποφέρει εκατομμύρια, πριν αρχίσει η φυσιολογική φθορά. Μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει δύο φορές από τον «γολγοθά» των χιαστών κι αυτές είναι καταστάσεις που επιβαρύνουν πολύ περισσότερο τον οργανισμό όταν η καριέρα πλησιάζει προς το τέλος.