Υποβρύχια έβγαλαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Τουρκικό υποβρύχιο που έφτασε μέχρι την Εύβοια “ξετρύπωσε” το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Προκαλούν και στον βυθό του Αιγαίου οι Τούρκοι...

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, τουλάχιστον 5 τουρκικά υποβρύχια έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων στο Αιγαίο, εκεί όπου η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μία δεύτερη αόρατη εστία έντασης.

Όχι μόνο δεν της βγαίνει όμως, αλλά τα ελληνικά μέσα – κυρίως ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου του πολεμικού ναυτικού έχουν καταφέρει να τα ξετρυπώσουν.

Ένα εντοπίστηκε ανάμεσα από Σκύρο κι Εύβοια, άλλο στον Καφηρέα κι άλλα τρία στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού και νοτιανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα σε μία περίπτωση ο Τούρκος κυβερνήτης ενός υποβρυχίου έκανε κινήσεις πανικού, θεωρώντας ότι οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα τον χτυπήσουν με τορπίλη.

Εν τω μεταξύ προετοιμάζονται νέες στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Ασκήσεις οι οποίες θα γίνουν περίπου το ίδιο διάστημα που θα βρίσκονται στην Σούδα τα 4 F16 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Γαλλία, λοιπόν, αντικαθιστά το ζεύγος των μαχητικών Rafale που είχε στείλει με 3 νέα Rafale. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 την άλλη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί συνεργασίες ελληνικών και γαλλικών μαχητικών. Τα RAFALE πρόκειται να ενταχθούν στην γαλλική δύναμη Κύπρου και μάλιστα αναμένεται και μία έκπληξη σε μία συνεργασία που είναι υπό σχεδίαση.