Κόσμος

Ναβάλνι: “πράσινο φως” για την μεταφορά του στην Γερμανία

Σε κώμα βρίσκεται ο σφοδρός επικριτής του Πούτιν. Διεθνής κινητοποίηση για να ερευνηθούν τα αίτια.

Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος για την αεροδιακομιδή ασθενών που μεταφέρει τον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι απογειώθηκε το πρωί από την πόλη Ομσκ της Σιβηρίας για τη Γερμανία.

Εκεί εισήχθη σε νοσοκομείο το οποίο έχει προετοιμαστεί για του προσφέρει φροντίδες, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το αεροσκάφος-ασθενοφόρο μετέφερε τον Ναβάλνι, που βρίσκεται σε κώμα αφότου, σύμφωνα με το περιβάλλον του, υπέστη «δηλητηρίαση», τη σύζυγό του Γιούλια Ναβάλναγια, καθώς και μια ομάδα γερμανών γιατρών, έπειτα από ένα 24ωρο μπραντεφέρ για τη διακομιδή του στη γερμανική επικράτεια.