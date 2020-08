Κόσμος

Σε νοσοκομείο του Βερολίνου ο Ναβάλνι (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Ρώσου αντιπολιτευόμενου.

Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε σήμερα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Charite του Βερολίνου.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου, η κατάσταση της υγείας του οποίου είναι σοβαρή, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά την άφιξη του αεροπλάνου-ασθενοφόρου που τον μετέφερε για νοσηλεία στη Γερμανία σε αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, κατέρρευσε την Πέμπτη, ενώ επέβαινε σε αεροπλάνο που θα τον μετέφερε από την Σιβηρία στη Μόσχα, αφού ήπιε ένα φλιτζάνι τσάι, το οποίο οι σύμμαχοί του πιστεύουν ότι περιείχε δηλητήριο.