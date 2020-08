Αθλητικά

Ο Χάρι Μαγκουάιρ ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου (εικόνες)

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ που συνελήφθη στην Μύκονο ζήτησε και έλαβε προθεσμία. Τον “στολίζει” ο βρετανικός Τύπος.

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών Σύρου βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Χάρι Μαγκουάιρ, προκειμένου να απολογηθεί για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μύκονο.

Λίγο πριν το μεσημέρι, στα γραφεία της Εισαγγελίας έφτασε ο επίσημος μεταφραστής και η διαδικασία αναμενόταν να κρατήσει τουλάχιστον τέσσερις ώρες, εφόσον απολογείτο ο παίκτης.

Τελικώς ομως, ο Μαγκουάιρ ζήτησε και έλαβε προθεσμία και συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε και πάλι στο κρατητήριο:

Πηγή βίντεο: syrostoday.gr

Βρετανικός Τύπος για Χάρι Μαγκουάιρ: “Ντροπή”

Η υπόθεση του Χάρι Μαγκουάιρ και της σύλληψής του στην Μύκονο, με την επίθεση και σε αστυνομικό, κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου, όπως ήταν φυσικό, καθώς μιλάμε για τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον οποίο οι «κόκκινοι διάβολοι» δαπάνησαν 85 εκ. λίρες.

«Άγγλος σταρ του ποδοσφαίρου κρατείται στην Ελλάδα για επίθεση σε αστυνομικούς» γράφει η Telegraph, «Πάμε στο κελί» γράφει η Daily Star, «ντροπή για Άγγλο σταρ» γράφει η Daily Mail.

«Ο άσος της Αγγλίας στην φυλακή» γράφει η Mirror, στις διώξεις για συμπλοκή αναφέρεται ο Guardian, για «σύλληψη μετά από καβγά σε μπαρ» γράφει η Daily Express.

Οι Times φιλοξενούν το θέμα με μια φωτογραφία του Μαγκουάιρ με τη σύντροφό του.