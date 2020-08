Life

Red Hot Chilli Peppers: Πέθανε ο Τζακ Σέρμαν

Ένας από τους πρώτους κιθαρίστες της μεγάλης ροκ μπάντας έφυγε από τη ζωή.

Πέθανε ο πρώτος κιθαρίστας των Red Hot Chilli Peppers, σε ηλικία 64 ετών.

Ο Τζακ Σέρμαν είχε εμφανιστεί στο πρώτο δίσκο του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος.

«Ήταν μοναδικός και τον ευχαριστούμε για όλες τα καλά, τα κακά και τα ενδιάμεσα», έγραψαν σε ανάρτησή τους τα μέλη του συγκροτήματος.

Ο Σέρμαν είχε ενωθεί με την μπάντα στην πρώτη περιοδεία τους στις ΗΠΑ, το 1984, ενώ είχε συμμετάσχει στη δημιουργία των τραγουδιών του δεύτερου δίσκου.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά.

«Εμείς, η οικογένεια των Red Hot Chilli Peppers», θέλουμε να ευχηθούμε στον Τζακ Σέρμαν να πλεύσει ήρεμα στον άλλο κόσμο, όπου πέρασε», έγραψαν στην ανάρτησή τους.

Ο Σέρμαν είχε αντικατασταθεί από τον Χίλελ Σλόβακ, κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος της μπάντας, που είχε φύγει το Δεκέμβριο του 1983 και επέστρεψε το 1985.

Ο Σέρμαν,ωστόσο, συνέχισε να συμμετέχει στους επόμενους δίσκους της μπάντας, όπως το «The Abbey Road EP» και το «Mother's Milk», ενώ συνεργαζόταν και με άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Μπομπ Ντίλαν.