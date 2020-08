Κοινωνία

Ιερέας πούλησε ... ψεύτικα διαμάντια σε κοσμηματοπώλη

Πώς ξεγέλασε τον ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας.

Σε απαγόρευση κάθε ιεροπραξίας τέθηκε άμεσα από την Μητρόπολη Μάνης ο ιερέας που προσπάθησε εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, να πουλήσει σε κοσμηματοπώλη στην Αττική διαμάντια δήθεν μεγάλης αξίας, που αποδείχθηκαν “μαϊμούδες”.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εκκλησιαστική – κανονική δίωξη. Ο ιερέας, του οποίου οι κινήσεις εντός του κοσμηματοπωλείου έχουν καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας, παραμένει άφαντος.

O ιερέας φέρεται να προσέγγισε ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας στη Νίκαια στις αρχές Αυγούστου και κατάφερε να του πουλήσει διαμάντια, τα οποία δήθεν ανήκαν στην Μητρόπολη Μάνης, αποσπώντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Επρόκειτο όμως για αντίγραφα, τόσο υψηλής ακρίβειας και εξαιρετικής ποιότητας, που κατάφεραν να ξεγελάσουν ακόμη και τον επαγγελματία κοσμηματοπώλη.

Ο κοσμηματοπώλης όμως στη συνέχεια έστειλε τα “διαμάντια” σε ειδικό εργαστήριο για να εκδοθεί πιστοποιητικό γνησιότητας και έτσι ξεσκεπάστηκε η απάτη, καθώς προέκυψε ότι ήταν πιστά αντίγραφα, αλλά όχι γνήσια διαμάντια.

Πηγή: eleftheriaonline.gr