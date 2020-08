Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Φιλική... “τριάρα” στην Μαρκό

«Ξεμούδιασαν» οι «πράσινοι» στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Μαρκό, που διεξήχθη στο «Γ. Καλαφάτης».

«Ξεμούδιασε» ο Παναθηναϊκός στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Μαρκό, που διεξήχθη στο «Γ. Καλαφάτης» και ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να επικρατούν 3-0 με γκολ των Μακέντα, Χαβιέρ και Σπύρο Τζαβίδα.

Το σκορ άνοιξε στο 4ο λεπτό ο Φεντερίκο Μακέντα με πλασέ, μετά από συνδυασμό των Χατζηγιοβάνη-Σαμαρά και διπλασίασε στο 37΄, όταν ο Πορτογάλος Χαβιέρ εκμεταλλεύτηκε λάθος του τερματοφύλακα και πλάσαρε σε άδεια εστία. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 64΄ ο Σπύρος Τζαβίδας, από ασίστ του αδελφού του, Μάριου!

«Είμαι χαρούμενος γιατί ο ρυθμός ήταν πολύ καλός. Οι παίκτες αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις ιδέες μου. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση» δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ντάνι Πογιάτος, μιλώντας στην κάμερα του του Παναθηναϊκός TV.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα. Ερωτηθείς αν θα γίνουν άλλες μεταγραφές, απάντησε: «Έχουμε παίκτες στην ομάδα τους οποίους σέβομαι. Δουλεύουμε χέρι-χέρι με τον τεχνικό διευθυντή, Τσάβι Ρόκα. Να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως θα δουλέψουμε μόνο για το καλό του Παναθηναϊκού».

Για την απόκτηση Φακούντο Σάντσες είπε ότι «αναλύσαμε τον παίκτη, είδαμε τα στοιχεία του. Πιστεύουμε πως θα βοηθήσει τόσο εμάς όσο και τα νεότερα παιδιά. Πρόκειται για έναν παίκτη με πολλές δυνατότητες. Για να παίζει σε αυτό το επίπεδο, θα έχει πολλά να προσφέρει».

Ο Πογιάτος είχε κι ένα λόγο για τα παιδιά της Ακαδημίας: «Για μένα είναι όλοι παίκτες του Παναθηναϊκού, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο σύλλογος έχει μέλλον, γιατί έχει παίκτες που έχουν καλά στοιχεία. Οι απαιτήσεις είναι υψηλότατες αλλά είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Αν τα αποτελέσματα είναι καλά, θα υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν και περισσότερες ευκαιρίες».

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Διούδης (32΄ Ξενόπουλος), Σαμαράς, Βέλεθ, Καραγιάννης, Ζαγαρίτης, Αλεξανδρόπουλος, Αθανασακόπουλος, Σερπέζης, Χαβιέρ, Χατζηγιοβάννης, Μακέντα.

Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν και οι, Ξενόπουλος (57΄ Χριστογεώργος), Τουρκοχωρίτης, Καραγιάννης (57΄ Σιδεράς), Μαυρομμάτης, Ζαγαρίτης (57΄ Λαζαρίδης), Αγιούμπ, Σερπέζης (57΄ Σπ. Τζαβίδας), Μπουζούκης, Αϊτόρ, Εμμανουηλίδης, Μ. Τζαβίδας.

Μαρκό (Λουκάς Καραδήμος): Χαλκίδης, Κοντογιάννης, Ντουμπερέτ, Νικολόπουλος, Ηρακλής, Μανδαμαδιώτης, Γκεμίσης, Κατσικογιάννης, Δρόσης, Κόκκας (46΄ Τσεβάς), Γκούλιας.