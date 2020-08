Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Πειραματική χορήγηση εμβολίου σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Η κατεπείγουσα χορήγηση του εμβολίου ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Η Κίνα χορηγεί πειραματικά εμβόλια για τον νέο κορονοϊό σε ομάδες υψηλού κινδύνου από τον Ιούλιο. Μέχρι σήμερα κανένα εμβόλιο δεν έχει περάσει τις τελικές κλινικές δοκιμές προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές και αρκετά αποτελεσματικό ώστε να προστατεύσει τους ανθρώπους από τη μόλυνση.

Ο σκοπός του Πεκίνου είναι να ενισχυθεί η ανοσία σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως στους εργαζόμενους στον ιατρικό τομέα και σε εκείνους που δουλεύουν σε αγορές τροφίμων, στις συγκοινωνίες και σε άλλες υπηρεσίες, είπε ο Ζενγκ Ζονγκουέι, στέλεχος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική κινεζική τηλεόραση. Οι αρχές ενδέχεται να εξετάσουν την πιθανότητα να επεκτείνουν αυτό το πρόγραμμα κατεπείγουσας χρήσης του εμβολίου για να αποτρέψουν πιθανά ξεσπάσματα της Covid-19 το φθινόπωρο και τον χειμώνα, πρόσθεσε ο Ζενγκ.

Οι οδηγίες για την κατεπείγουσα χρήση των πιθανών εμβολίων εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ζενγκ, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τον Ιούνιο η αγγλόφωνη, κρατική εφημερίδα Global Times ανέφερε ότι η Κίνα προσφέρει τη δυνατότητα να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι σε κρατικές εταιρείες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη χρήση πειραματικών εμβολίων από την Κίνα. Η Παπούα-Νέα Γουινέα απαγόρευσε την είσοδο Κινέζων πολιτών που συμμετείχαν στις δοκιμές για το εμβόλιο, σύμφωνα με μια αυστραλέζικη εφημερίδα.

Ο Ζενγκ είπε επίσης ότι η τιμή των κινεζικών εμβολίων για την Covid-19 θα είναι «κοντά στο κόστος», αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να βγάλουν κέρδος».