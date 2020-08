Ζώδια

Ζώδια: Οι άντρες και η συμπεριφορά τους μετά το… sex - Oι αγαπημένες τους ατάκες

Πως αντιδρά το κάθε ζώδιο και τι θα πρέπει να περιμένει ο ερωτικός του σύντροφος.

Τι κάνουν οι άντρες μετά το σεξ; Σε ποια ζώδια ανήκουν αυτοί που το ρίχνουν αμέσως στον ύπνο; Ποιοι έχουν διάθεση για κουβεντούλα και ποιοι είναι έτοιμοι για ένα “δεύτερο γύρο”; Και σε αυτό το θέμα, η αστρολογία μπορεί να σε βοηθήσει, για να μη βρεθείς προ εκπλήξεως με τη νέα σου γνωριμία!

Κριός: Περαστικά! Ο πρώτος γύρος είναι το ζέσταμα για τον Κριό. Τώρα που “ξεμούδιασε”, έπεται και συνέχεια! Η νύχτα προβλέπεται μεγάλη και μάλιστα γεμάτη ένταση και πάθος.

Συνηθισμένη ατάκα: Δεν αφήνουμε τα προκαταρτικά να περάσουμε στο κυρίως γεύμα…

Τσύρος: Το sex του ανοίγει την όρεξη! Ο Ταύρος θα φέρει οπωσδήποτε στο κρεβάτι κάτι για να “τσιμπήσετε”. Μην επιχειρήσεις δεύτερο γύρο, γιατί τα ψίχουλα που θα έχουν μείνει στο κρεβάτι, δε θα βοηθήσουν την κατάσταση…

Συνηθισμένη ατάκα: Το sex είναι σαν την θάλασσα, σου ανοίγει την όρεξη!

Δίδυμοι: Το sex για το Δίδυμο είναι πηγή ζωής κι ενέργειας! Θα σηκωθεί αμέσως από το κρεβάτι και θα σου προτείνει να πάτε μια βόλτα. Μη νομίζεις πως αν αρνηθείς, θα τον κρατήσεις κι εκείνον μέσα. Με την ενεργητικότητα που θα έχει, δε θα διστάσει να σε αφήσει και να βγει μόνος του.

Συνηθισμένη ατάκα: Πάμε μια βόλτα ή να πάω μόνος μου;

Καρκίνος: Ο τρυφερός Καρκίνος θέλει χάδια και αγκαλιές μετά το sex. Μην κάνεις το λάθος λοιπόν να σηκωθείς από το κρεβάτι, γιατί θα πληγωθεί και θα νοιώθει πως τον εγκατέλειψες! Βάλε όμως από την αρχή τα όριά σου, γιατί μπορεί να σε κρατήσει καθηλωμένη εκεί με τις ώρες.

Συνηθισμένη ατάκα: Μισό να πάρω την μαμά μου, να της πω ότι μόλις γνώρισα την γυναίκα που θα παντρευτώ!

Λέων: Ο Λέων θέλει να νιώσει πως είναι ο καλύτερος! Θα αρχίσει τις ερωτήσεις του τύπου “Πώς σου φάνηκε;” “Ήμουν καλός;” “Σου άρεσε”. Μην του το χαλάσεις, στην ανάγκη πες και κανένα ψεματάκι, γιατί αλλιώς θα είναι η τελευταία φορά που έκανες sex μαζί του!

Συνηθισμένη ατάκα: Αλήθεια, δεν είμαι ο καλύτερος ερωτικός σύντροφος που είχες; Και πρόσεξε τι θα πεις…

Παρθένος: Γρήγορα στο μπάνιο για απολύμανση! Κάτι οι… στενές επαφές, κάτι ο ιδρώτας, πολύ θέλει το βακτηρίδιο για να αναπτυχθεί νομίζεις; Μην το πάρεις προσωπικά, είπαμε είναι Παρθένος ο άνθρωπος!

Συνηθισμένη ατάκα: Είσαι για ένα δροσιστικό μπάνιο με Βedadine;

Ζυγός: Ο Ζυγός θέλει να ακούσει μια καλή κουβέντα μετά το sex, ένα θετικό σχόλιο για τις επιδόσεις του. Μπορεί να μένει ακίνητος στο κρεβάτι για ώρες, προσπαθώντας να φανταστεί τι σκέφτεσαι. Πες του κάτι τρυφερό, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σηκωθεί.

Συνηθισμένη ατάκα: Είπες κάτι; Μήπως είπες κάτι και δεν άκουσα;

Σκορπιός: Σκορπιός και sex πάνε μαζί. Όταν αρχίζει, δε σταματάει με τίποτα, θα περάσει σε άγριες καταστάσεις και θα σηκωθεί από το κρεβάτι μόνο για να φέρει τις χειροπέδες! Σκοπός του είναι να σε κάνει να φωνάξεις “παραδίνομαι, δεν αντέχω άλλο”!

Συνηθισμένη ατάκα: Αντέχεις για άλλον έναν γύρο;

Τοξότης: Ο Τοξότης είναι ελεύθερο πουλί! Μετά το sex, το πιθανότερο είναι να σηκωθεί, να ανοίξει την πόρτα και να πάει μια βόλτα. Από την άλλη, αν νοιώσει ότι μπορεί να σε προσβάλλει αυτή η κίνηση, δε θα φύγει, αλλά θα πέσει για ύπνο ή θα βάλει ένα ντοκιμαντέρ.

Συνηθισμένη ατάκα: Έχω σε dvd το "θαυμαστό κόσμο της θάλασσας", θες να το δούμε;

Αιγόκερως: Ο Αιγόκερως μπορεί να δείχνει δυνατός και σκληρός, αλλά μετά το sex γίνεται αρνάκι. Θέλει αγκαλιές, παιχνιδάκια και, γιατί όχι κι ένα δροσιστικό μπανάκι παρεούλα!

Συνηθισμένη ατάκα: Στη μπανιέρα δυο δυο, που λέει και το τραγούδι! Είσαι;

Υδροχόος: Θα σηκωθεί από το κρεβάτι σχεδόν αμέσως και θα καταπιαστεί με κάτι άσχετο. Αν δε βρει κάτι να κάνει, θα βολτάρει σε όλο το σπίτι και, για ένα δικό του, ανεξήγητο λόγο, θα συμπεριφέρεται σαν να μη συνέβη τίποτα ανάμεσά σας. Μην τον παρεξηγήσεις, είναι απλά Υδροχόος…

Συνηθισμένη ατάκα: Πως είπαμε πως σε λένε;

Ιχθύες: Αν πέσεις στο κρεβάτι με έναν Ιχθύ, θα αργήσεις πολύ να σηκωθείς, γι’ αυτό κανόνισε από πριν το πρόγραμμά σου! Μετά το sex, θα μείνει εκεί, να σου χαϊδεύει τα μαλλιά, να σου λέει γλυκόλογα και να κάνει όνειρα για το μέλλον σας!

Συνηθισμένη ατάκα: Αύριο το πρωί σε βολεύει, να πάμε για τις βέρες;

Πηγή: astrologos.gr