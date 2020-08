Κοινωνία

Κορονοϊός: Γαμήλια γλέντια σε… ταράτσες!

Διπλός ο στόχος όσων επιλέγουν το εν λόγω τέχνασμα, προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους.

Μεγάλος είναι ο «πονοκέφαλος» της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη αυτή την περίοδο με την τήρηση των προβλεπόμενων για τον κορονοϊό μέτρων σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικότερα γάμους και βαφτίσεις.

Τα μέτρα φαίνεται να αποδίδουν σε επίπεδο κέντρων, ωστόσο οι "εναλλακτικές" που εφευρίσκουν όσοι θέλουν να γιορτάσουν την χαρά τους , όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι πολλές και διαφορετικές.

Για παράδειγμα αναγνώστες του cretalive μεταφέρουν εικόνες από γαμήλια γλέντια που γίνονται ακόμα και σε ταράτσες σπιτιών, προκειμένου να "ξεπεραστεί" όχι τόσο ο "σκόπελος" του περιορισμένου αριθμού καλεσμένων όσο αυτός του ωραρίου, που θέλει τα καταστήματα στην Κρήτη να κλείνουν τα μεσάνυχτα.

Και βέβαια μαζί με τους ευτυχισμένους νεόνυμφους "γλεντά" με ζωντανή μουσική μέχρι νωρίς το πρωί και όλη η γειτονιά, θέλει δεν θέλει!

