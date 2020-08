Αθλητικά

Χάρι Μαγκουάιρ: Ξόδεψε πάνω από 70.000 ευρώ πριν το... ξύλο στην Μύκονο

Το τεράστιο ποσό ξοδεύτηκε από τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους φίλους του για σαμπάνιες και αστακούς. Τι γράφει ο βρετανικός Τύπος.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ και οι φίλοι ξόδεψαν 63.000 λίρες ή διαφορετικά 70.400 ευρώ μέσα σε 5 ώρες στη Μύκονο πριν από τη σύλληψη τους.

Αυτό αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Sun, σημειώνοντας ότι την Τρίτη ο 27χρονος αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασκέδασαν σε διάσημο εστιατόριο-μπαρ του νησιού, καταναλώντας ακριβές σαμπάνιες και τρώγοντας αστακούς.

«Οι τεράστιες δαπάνες τους περιλάμβαναν ένα μπουκάλι Dom Perignon Brut 2002 αξίας 20.120 ευρώ , ένα μπουκάλι Armand de Brignac Champagne 19.000 ευρώ, συν 840 ευρώ για τρία μπουκάλια Jack Daniel's. Η παρέα άφαγε αστακούς αξίας 1340, επτά μπριζόλες ribeye αξίας 916 ευρώ, καθώς και ελληνικές πιατέλες μεζέδες και ρολά βοδινού Wagyu. Ο Μαγκουάιρ έπινε κυρίως μπύρα», ανέφερε το δημοσίευμα.

«Το επόμενο απόγευμα, τα πράγματα πήραν μια πιο άσχημη στροφή όταν ο Μαγουάιρ και οι φίλοι του πήγαν σε ένα άλλο μπαρ στη Μύκονο, όταν μία ομάδα οπαδών άρχισε να τον βρίζει. Οι μάρτυρες ισχυρίστηκαν επίσης ότι έκαναν ανατριχιαστικές αναφορές στην καταστροφική αεροπορική καταστροφή του Μονάχου του 1958. Ο Μαγκουάιρ ισχυρίζεται ότι μπέρδεψε τους αστυνομικούς με τους επιτιθέμενους φιλάθλους και τους χτύπησε», συμπληρώνει.

Όπως αναφέρει επίσης η Sunday Mirror, ο Χάρι Μαγκουάιρ ίσως χρειαστεί να πληρώσει 90.000 λίρες ή διαφορετικά 100.580 ευρώ, προκειμένου να αποφύγει την φυλάκιση.

«Εάν κριθεί ένοχος, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταδικάσει μια πιθανή ποινή τριών ετών καταβάλλοντας μισθούς μισής εβδομάδας (σ.σ: ο εβδομαδιαίος μισθός του είναι 190.000 λίρες)», τονίζει η εφημερίδα.

«Η μέγιστη θεωρητικά ποινή μπορεί να είναι έως επτάμισι χρόνια. Είναι κατανοητό ότι το σύνολο θα ήταν πιθανότατα τρία χρόνια. Ωστόσο, στο ελληνικό ποινικό σύστημα οποιαδήποτε ποινή έως και τρία χρόνια μπορεί να εξαγοραστεί, πράγμα που σημαίνει ότι ο κ. Μαγκουάιρ μπορεί να πληρώσει ένα καθορισμένο ποσό για να αποφύγει τη φυλακή», ανέφερε στη Mirror o Έλληνας δικηγόρος Παναγιώτης Πετρόπουλος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.