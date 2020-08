Πολιτισμός

“Ο Έφιππος Ηγεμόνας” δεν... γύρισε στην Κάλυμνο (εικόνες)

Προβληματισμός στο νησί για την τύχη του σπουδαίου εκθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου

Άγνωστη παραμένει η τύχη και «ο επαναπατρισμός» του αγάλματος του «Έφιππου Ηγεμόνα», ενός από τα σημαντικότερα εκθέματα που βρίσκονταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου, που παραμένει όμως πολλά χρόνια εκτός του νησιού, ενώ φήμες αναφέρουν πως ενδέχεται να εκτεθεί σε άλλο μουσείο.

Κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του χάλκινου αγάλματος του «Έφιππου Θωρακοφόρου Ηγεμόνα της Καλύμνου», αφού εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται εκτός Καλύμνου, και δεν κατέστη δυνατό να δοθεί μια απάντηση για το πότε θα επιστρέψει στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, όπου και ανήκει.

Ένα πρωτότυπο έργο των ελληνιστικών χρόνων, που διακρίνεται για την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα και ιστορική σημασία και το οποίο «αναδύθηκε» τμηματικά από τον βυθό της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Καλύμνου και Κω.

Μόνο καλοπροαίρετα δεν μπορεί να δει κανείς το «χρονικό» της τμηματικής απουσίας των θησαυρών του νησιού από το Αρχαιολογικό Μουσείο, αφού μετά από 14 χρόνια (!) ακόμη να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες συντηρήσεις από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων…ενώ δεν διαφαίνεται καμιά θετική προοπτική ως προς την επιστροφή τους!

Πολλοί εικάζουν ότι το άγαλμα θα μεταφερθεί σε άλλο μουσείο, κάτι που θα συνιστά υποβάθμιση για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου, και όχι μόνο!

Η «αρχή» έγινε πριν από 14 χρόνια Μαΐου 2006 (2/5/2006) όταν από τα δίκτυα της μηχανότρατας του Μιχάλη Κουφάκη ανασύρθηκε κορμός έφιππου άνδρα ακέφαλο και χωρίς άκρα με θώρακα κοντό χιτώνα, χλαμύδα και ζώνη με εγχειρίδιο, στο φυσικό μέγεθος, ύψους 1 μέτρου, ενώ στα μέσα Μαρτίου του 2009 (18/3) η Μηχανότρατα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΕΜΕΛΗΣ» Ν.Κ. 79, του Μιχάλη Κουφάκη στη θαλάσσια περιοχή νησίδας ΝΕΡΑ ανέσυρε από τον βυθό τμήμα χάλκινο κορμό ακέφαλο, με άνω άκρα θωρακοφόρου ανδρός ύψους 1,6 μ. το οποίο και άμεσα παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Καλύμνου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Αγγελική Σίμωση... Το Φεβρουάριο του 2015 το χάλκινο εύρημα, το γνωστό ως «η κεφαλή του ηγεμόνα» του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλύμνου θα ταξιδέψει για μια ακόμα φορά στο εξωτερικό για συμμετοχή σε 3 αρχαιολογικές Εκθέσεις (Φλωρεντία, Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον) αλλά και στη μεγάλη έκθεση αρχαίας ελληνικής τέχνης που θα γίνει στην Ιαπωνία, έκτοτε αναζητείται η επιστροφή της!

Το Σεπτέμβριο του 2015 η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ζήτησε και πήρε από το Μουσείο Καλύμνου, τα δύο κάτω άκρα χάλκινου αγάλματος που εκτίθενται στο Μουσείου του νησιού μας, προκειμένου να δοκιμαστούν αν ταυτίζονται με τον χάλκινο ακέφαλο κορμό, που βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου, ακόμα να επιστρέψουν! (Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το εντυπωσιακό εύρημα είναι κλεισμένο σε μια βιτρίνα στον ισόγειο χώρο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, που βρίσκεται επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Ακρόπολη...!). Εκ του Δήμου από το 2015 έγιναν κάποιες ενέργειες για την επιστροφή τους ζήτησε ενημέρωση για την πορεία συντήρησης του χάλκινου ακέφαλου κορμού, ενώ γίνεται και αναφορά για τη συντομότερη επιστροφή στο Μουσείο Καλύμνου δεν έγινε τίποτα. Για το θέμα το 2018, ο τότε τομεάρχης και σημερινός υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας, είχε καταθέσει στη Βουλή και απευθυνόταν στην Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αφαίρεση τμημάτων χάλκινου αγάλματος από το Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου, από το 2015 με στόχο τη συντήρηση ή επανένωση του αγάλματος, χωρίς αποτέλεσμα…

Πρόκειται για τα τμήματα ενός μεγάλου αγάλματος της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία. 1997: «Η κεφαλή του ηγεμόνα»: στα δίχτυα της μηχανότρατας του Μιχάλη Κουφάκη μπλέκεται ένα μπρούτζινο κεφάλι που δείχνει έναν ρωμαλέο άνδρα με ένα καπέλο που ονομάζεται καψία. Επίσης ένα πόδι έφιππου, ενώ μερικές ημέρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή ο κ. Μ. ΓΑΤΗΣ αλιεύει ένα δεύτερο πόδι, το οποίο παραδίδεται στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

