Προσλήψεις και νέος στόλος σε ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

Μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει η ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε.

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που περιλαμβάνει μέτρα για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Εύβοια.

Η ΠΝΠ δίνει τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να προχωρήσει σε 655 προσλήψεις, σε ειδικότητες αιχμής, με fast track διαδικασίες αλλά υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Ο ΟΑΣΑ θα μπορεί επίσης πλέον να προμηθευτεί 300 σύγχρονα λεωφορεία, ηλικίας μέχρι 10 ετών, με leasing, καθώς και να ενισχύσει το στόλο των αστικών λεωφορείων με 203 οχήματα και 550 οδηγούς σε ημερήσια βάση μέσω σύμπραξης με τα ΚΤΕΛ.

Η ΠΝΠ δίνει επίσης τη δυνατότητα στον ΟΑΣΘ να επιταχύνει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την επάρκεια και τη συντήρηση του στόλου του.

Βασικός στόχος της ΠΝΠ είναι να αυξηθεί περαιτέρω η συχνότητα των δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ προβλέπει ότι κατά τους επόμενους μήνες ο ΟΑΣΑ μπορεί να προχωρά στη σύναψη συμβάσεων παροχής συγκοινωνιακού έργου, μίσθωσης λεωφορείων και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς. Οι συμβάσεις θεωρούνται κατεπείγουσας ανάγκης και με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση θα καθορίζεται και η χρονική τους διάρκεια.

Το δεύτερο άρθρο της ΠΝΠ αφορά στη στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω COVID-19. Συγκεκριμένα θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Οι προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη των οικείων φορέων, αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν σε δοκιμαστική υπηρεσία των προσληφθέντων με αποδοχές για ένα έτος, μέχρι την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το τρίτο άρθρο της ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, δίνει τη δυνατότητα στον ΟΑΣΘ κατά τους επόμενους μήνες να συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη διασφάλιση επάρκειας του στόλου λεωφορείων του