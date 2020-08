Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς

Νέο πρόβλημα υγείας για τον προπονητή της Μπολόνια.

Νέα “μάχη” για τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Η Μπολόνια ενημέρωσε ότι ο προπονητής της ομάδας βγήκε θετικός σε τεστ για τον κορονοϊό.

Ο 51χρονος τεχνικός επέστρεψε στην Μπολόνια την Παρασκευή, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και βρέθηκε θετικός στον covid-19. Ο Μιχαϊλοβιτς είναι ασυμπτωματικός και θα παραμείνει απομονωμένος για τις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως απαιτείται από το Εθνικό Πρωτόκολλο.

Ο Σέρβος προπονητής ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, καθώς “πάλεψε” με τη λευχαιμία, την οποία και κέρδισε.