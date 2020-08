Αθλητικά

Moto GP Στυρίας: νικητής ο Ολιβέιρα

Ο νεαρός Πορτογάλος πέτυχε την πρώτη νίκη του – έκπληξη στην Αυστρία.

Με νικητή-έκπληξη ολοκληρώθηκε ο αγώνας Moto GP της Στυρίας, που διεξήχθη σήμερα (23/8) στην πίστα του Σπίλμπεργκ, στην Αυστρία.

Ο 25χρονος Πορτογάλος Μιγκέλ Ολιβέιρα πανηγύρισε την παρθενική νίκη της καριέρας του στην κορυφαία διοργάνωση των δύο τροχών, χαρίζοντας παράλληλα την πρώτη νίκη και στην ομάδα του, KTM-Tech3, που είναι θυγατρική της ΚΤΜ.

Ο Ολιβέιρα βρέθηκε στην τρίτη θέση μετά από μία προσωρινή διακοπή του αγώνα, λόγω μικροατυχήματος, και στη συνέχεια κατάφερε να εκμεταλλευθεί τη μονομαχία του Αυστραλού Τζακ Μίλερ (Ducati) και του Ισπανού Πολ Εσπαργκάρο (ΚΤΜ), να τους προσπεράσει και να φτάσει πρώτος στον τερματισμό.

Ο Γάλλος Φάμπιο Καρταραρό περιορίστηκε στη 13η θέση, αλλά παραμένει στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών, τρεις βαθμούς μπροστά από τον Ιταλό Αντρέα Ντοβιτσιόζο, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά.