Nordic Monitor: Η δράση της ΜΙΤ και Τούρκων διπλωματών στην Ελλάδα

Αποκαλύψεις από το Σκανδιναβικό Δίκτυο Έρευνας και Παρακολούθησης, που επικαλείται πολλαπλά διαβαθμισμένα έγγραφα.

Η Τουρκία διεξάγει παράνομες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης στη γειτονική Ελλάδα μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (MΙT), αλλά και της τουρκικής πρεσβείας και προξενείων, ανέφερε ο Αμπντουλάχ Μπόζκουρτ, διευθυντής του Σκανδιναβικού Δικτύου Έρευνας & Παρακολούθησης με έδρα τη Στοκχόλμη, επικαλούμενο πολλαπλά διαβαθμισμένα έγγραφα.

Τα έγγραφα, τα οποία αποκαλύπτουν την παρακολούθηση Τούρκων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα αλλά και την «αξιοποίηση» Τούρκων διπλωμάτων και προξενικών αξιωματούχων ως μυστικών πρακτόρων, αποκαλύπτουν ένα αδιάκοπο κυνήγι επικριτών του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο εξωτερικό, είπε ο Μπόζκουρτ στο Σκανδιναβικό Παρατηρητήριο.

Η έκθεση έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης διαμάχης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για με τα θαλάσσια δικαιώματα και τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η ναυτική συσσώρευση των τελευταίων ημερών την έχει μετατρέψει σε βαριά στρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Το πρώτο έγγραφο που κοινοποιήθηκε από τον Μπόζκουρτ, με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2019, απαριθμεί 568 Τούρκους που ζουν στην Ελλάδα και που χαρακτηρίζονται από τον MIT ως Γκιουλενιστές, τη θρησκευτική ομάδα που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.

Η MΙT «παρακολούθησε τις κινήσεις των Τούρκων αιτούντων άσυλο ενώ βρίσκονταν στην Ελλάδα και διαπίστωσε ότι ορισμένοι είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, αναφέροντας στην Άγκυρα σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος ή χώρα στην Αμερική είχαν καταλήξει μετά τη στάση τους στην Ελλάδα», έγραψε.

Η τουρκική κυβέρνηση ξεκίνησε την καταστολή του κινήματος του Γκιουλέν αμέσως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων στρατιωτικών αξιωματούχων, έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από τις θέσεις τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες θεωρούμενοι ως ύποπτοι Γκιουλενιστές έχουν διαφύγει φύγει στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της γειτονικής Ελλάδας.

Το δεύτερο έγγραφο που μοιράστηκε ο Μπόζκουρτ είναι μια έκθεση τριών σελίδων πληροφοριών της Τουρκικής Πρεσβείας που εστάλη στην Άγκυρα από την Αθήνα, η οποία αποκαλύπτει πως οι Τούρκοι διπλωμάτες και προξενικοί υπάλληλοι που εργάζονταν στην Ελλάδα λειτουργούσαν ως μυστικοί πράκτορες, κατασκοπεύουν και συλλέγουν πληροφορίες στην ελληνική επικράτεια, «σε μια κατάφωρη παραβίαση των σχετικών Συμβάσεων της Βιέννης.»

Από διπλωμάτης… κατάσκοπος

Η μετατροπή των διπλωματών σταδιοδρομίας και των προξενικών αξιωματικών σε κατασκόπους σηματοδοτεί ένα «νέο επίπεδο και επικίνδυνη κλιμάκωση του τρόπου διακυβέρνησης του Ερντογάν στην Τουρκία», ανέφερε ο Μπόζκουρτ.

Τέλος, δημοσιοποίησε μια επιστολή από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας, με ημερομηνία Νοεμβρίου 2019, η οποία προσδιορίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ως πηγή συλλογής πληροφοριών στην Ελλάδα και αναφέρεται στην παρακολούθηση των Τούρκων αιτούντων άσυλο που διέρχονται στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου.

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η Ελλάδα είδε αύξηση στον αριθμό αιτούντων άσυλο στα σύνορα του Έβρου, που ήταν ο υψηλότερος από την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη το 2015.

«Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών, που χρησιμοποιούν για τη συλλογή πληροφοριών ανθρώπους από μειονοτικές μουσουλμανικές ομάδες στην Ελλάδα, έχουν άπό ότι φαίνεται εντείνει τις δραστηριότητές τους στη γειτονική χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Μπόζκουρτ.