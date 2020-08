Οικονομία

Τέλος χρόνου για φορολογικές δηλώσεις και αδήλωτα τετραγωνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εικόνα στα εκκαθαριστικά για τον φόρο εισοδήματος. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, πόσοι έχουν «ξεχάσει» τη δήλωση. Φουλ οι «μηχανές» για τον ΕΝΦΙΑ.

Οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου συμπίπτουν με τη λήξη των προθεσμιών υποβολής τόσο των φορολογικών δηλώσεων όσο και των δηλώσεων διόρθωσης των τετραγωνικών στους δήμους και οι αρμόδιοι υπουργοί διαμηνύουν πως ενδεχόμενο νέας παράτασης δεν υφίσταται.

Με αυτό το δεδομένο, στις 28 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την τελευταία ευκαιρία να διορθώσουν την εικόνα των τετραγωνικών που έχουν στη διάθεσή τους οι οικείοι δήμοι έως τις 31 Αυγούστου, εάν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί το ραντεβού με τον ΕΝΦΙΑ…

Ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία νέα παράταση για τις δηλώσεις ενώ στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας παράτασης για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Τα δεδομένα μέχρι σήμερα δείχνουν ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://tetragonika.govapp.gr), αποκαλύπτοντας πάνω από 20 εκατομμύρια κρυμμένα τετραγωνικά μέτρα. Όσοι χάσουν την ευκαιρία της 31ης Αυγούστου θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα για μη δήλωση στους δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Ειδικά όσον αφορά στο ΤΑΠ, η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος ΤΑΠ, ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού.

Όσοι διόρθωσαν ή θα διορθώσουν τα δηλωθέντα τετραγωνικά στους δήμους θα πρέπει να γνωρίζουν πως εφόσον τα στοιχεία στο Ε9 έδειχναν λιγότερα τετραγωνικά, θα έρθουν αντιμέτωποι με αναδρομικό ΕΝΦΙΑ μέχρι και πέντε ετών.

Με την υποβολή των διορθώσεων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, θα πρέπει να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και στην πλατφόρμα του Περιουσιολογίου της εφορίας. Αμέσως μετά τη διόρθωση του Ε9, η ΑΑΔΕ θα υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί επί των πραγματικών εμβαδών των ακινήτων και εφόσον είναι μεγαλύτερα, θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ΕΝΦΙΑ και μάλιστα αναδρομικά. Η αναδρομικότητα υπολογίζεται από το 2015 και για τα έτη για τα οποία ο ΕΝΦΙΑ υπολογιζόταν σε λιγότερα τετραγωνικά. Η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ 2020 και τα εκκαθαριστικά (αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, εφόσον δεν επηρεάζονται από τα αδήλωτα τετραγωνικά) αναμένονται στις αρχές Σεπτέμβρη.

Την ίδια ώρα, από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι περισσότεροι από 400.000 φορολογούμενοι έχουν αφήσει ακόμα σε εκκρεμότητα την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, περιμένοντας την... τελευταία στιγμή.

Τα εκκαθαριστικά που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί αποκαλύπτουν:

Έξτρα φόρο για το 36% των φορολογούμενων. Ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ και φέτος εξοφλείται σε μηνιαίες δόσεις έως τον Φεβρουάριο. Όσοι υπέβαλαν ή θα υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσα στον Αύγουστο καλούνται να πληρώσουν διπλή δόση έως το τέλος του μήνα ενώ στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση 2%.

Μηδενικό εκκαθαριστικό για έναν στους δύο, ή 51,7% των εκδοθέντων σημειωμάτων

επιστροφές φόρου (με μέσο όρο 323 ευρώ) μετρημένες στα δάχτυλα, μόλις για το 12,4% των φορολογουμένων.