Οικονομία

Μίχαλος: Μείωση ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα των επιχειρήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αδικία μερίδας ιδιοκτητών κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων της χώρας.

Για αδικία με την εξαίρεση των επαγγελματικών ακινήτων από τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ κάνει λόγο ο Κ. Μίχαλος, ζητώντας την αποκατάσταση της.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, σε ερώτηση για τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, που αφορούν νέες μειώσεις φόρων, δήλωσε:

«Οι προαναγγελίες που έχουν γίνει για νέες μειώσεις φόρων θα πρέπει να συμπεριλάβουν και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ όχι μόνο στα φυσικά πρόσωπα αλλά και στα νομικά πρόσωπα, που πέρυσι αδικήθηκαν και αποκλείστηκαν από τη μεσοσταθμική μείωση του 22%. Φέτος, όμως, και με δεδομένη τη διόγκωση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, μια γενναία μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα επαγγελματικά ακίνητα είναι άκρως επιτακτική.

Εταιρείες που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, εμπορικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών χώρων, logistics κτλ., δεν συμπεριελήφθησαν πέρυσι στις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, άρα το κόστος του φόρου ακινήτων σε αυτό το κομμάτι έχει μείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς το σύνολο των εσόδων από ΕΝΦΙΑ για νομικά πρόσωπα το 2018 ήταν 450 εκατ. ευρώ ενώ για το 2019, 465 εκατ. ευρώ.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι φέτος η αδικία αυτή θα διορθωθεί και σε συνδυασμό με τις προαναγγελθείσες άρα αναμενόμενες μειώσεις της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος θα δοθεί μια φορολογική ανάσα στη χειμαζόμενη από την πανδημία αγορά».