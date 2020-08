Κόσμος

Ίχνη δηλητηρίασης εντόπισαν οι γιατροί στον Ναβάλνι

Ποια ουσία ανιχνεύθηκε στο αίμα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Οι Γερμανοί γιατροί του νοσοκομείου Charite, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση ο Αλεξέι Ναβάλνι, ανέφεραν σήμερα ότι από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δείχνουν ότι δηλητηριάστηκε.

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα μέσα σε αεροπλάνο ενώ πραγματοποιούσε περιοδεία στη Σιβηρία και το Σάββατο μεταφέρθηκε για νοσηλεία στη Γερμανία. Η Ρωσία έχει πει ότι είναι ασαφές τι προκάλεσε την ασθένεια του Ναβάλνι και ότι οι αρχικές εξετάσεις δεν έδειξαν ίχνη δηλητηρίασης, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Charite, μια ομάδα γιατρών εξετάζει λεπτομερώς τον Ναβάλνι από τη στιγμή της άφιξής του στο Βερολίνο. «Τα κλινικά ευρήματα υποδηλώνουν δηλητηρίαση από μια ουσία της ομάδας των αναστολέων της χολινεστεράσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποια ακριβώς είναι η ουσία αυτή, πρόσθεσε.

«Η εξέλιξη της ασθένειας παραμένει αβέβαιη» και σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μακροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία του, ιδίως στο νευρικό σύστημα.

Οι αναστολείς της χολινεστεράσης είναι φαρμακευτικές ουσίες που αυξάνουν την επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων του εγκεφάλου. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται, σε χαμηλές δόσεις, για να βελτιωθούν προσωρινά ή να σταθεροποιηθούν τα συμπτώματα ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Στις συνηθισμένες παρενέργειές τους περιλαμβάνονται οι εμετοί, οι μυικές κράμπες, ο πονοκέφαλος και οι παραισθήσεις.

Ορισμένες κατηγορίες εντομοκτόνων καταπολεμούν τα έντομα παρεμβαίνοντας ή «αναστέλλοντας» τη χολινεστεράση αλλά οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι δηλητηριώδεις ή τοξικές για τους ανθρώπους σε κάποιες περιπτώσεις.

Το Charite διευκρίνισε ότι ο 44χρονος Ναβάλνι νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και παραμένει νε τεχνητό κώμα. «Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει», πρόσθεσε.