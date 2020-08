Οικονομία

Έμποροι Αθήνας: Γενναία μέτρα για να μην μπουν χιλιάδες “λουκέτα”

“Κραυγή αγωνίας” από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη.

Την άμεση λήψη μέτρων που θα είναι συνδεδεμένα με την πτώση του τζίρου και όχι με τους ΚΑΔ, ώστε να ενισχύονται όλοι οι πραγματικά πληττόμενοι επιχειρηματίες, ζήτησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α., όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου, περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ως απόρροια των μέτρων προστασίας από τον Covid-19 και αναλυτικά ζήτησε:

Την άμεση νομοθέτηση μιας νέας γενναίας ρύθμισης που να περιλαμβάνει όλα τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη μετάθεση αυτών των υποχρεώσεων σε διάστημα που θα έχει επανέλθει η κανονικότητα στην οικονομία. Σε άλλη περίπτωση, οι ρυθμίσεις που χάθηκαν λόγω της κρίσης, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες υποχρεώσεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγήσουν πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμών και απώλεια κάθε μορφής ενημεροτήτων και οικονομικής φερεγγυότητας.

Την νομοθέτηση της υποχρεωτικής μείωσης κατά 40%, των ενοικίων, έως τέλος του έτους για όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί αποδεδειγμένα μεγάλη πτώση τζίρου και επιπροσθέτως την παροχή κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες, ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε εθελοντικές μειώσεις των μισθωμάτων κατά τα πρότυπα της κοινής πρότασης Ε.Σ.Α & ΠΟΜΙΔΑ, η οποία κατατέθηκε στον πρωθυπουργό και τους αρμοδίους υπουργούς. Το θέμα των μισθωμάτων αποτελεί κύριο πρόβλημα για την βιωσιμότητα εμπορικών καταστημάτων, αλλά και επιχειρήσεων εστίασης, καθιστώντας την άμεση επίλυσή του, περισσότερο από ποτέ απαραίτητη.

Την ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια, της επιστρεπτέας προκαταβολής, ως του μόνου πραγματικού εργαλείου παροχής ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητώντας να πριμοδοτηθούν αυτές με την μεγαλύτερη πτώση τζίρου, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του Αυγούστου, αλλά και με παράλληλη πριμοδότηση όσων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Ο υπουργός, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, «έδειξε ότι έχει απόλυτη γνώση της πραγματικής κατάστασης και ότι προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ε.Σ.Α., τόσο για την δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου, όσο και στην εξ αρχής δημιουργία του εργαλείου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ήταν απόλυτα καθησυχαστικός στο ότι δεν πρόκειται να γίνουν απαιτητές οι υποχρεώσεις που έχουν μεταφερθεί λόγω της κρίσης στο προσεχές διάστημα, ενώ διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ότι θα ανακοινωθούν άμεσα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που του τέθηκαν».

Ο κ. Καφούνης δήλωσε ότι «δυστυχώς οι συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το προσεχές διάστημα, είναι κατά πολύ χειρότερες των προσδοκιών μας και πρέπει να λάβουμε το σωστό μείγμα μέτρων που θα μας οδηγήσουν όλους, φυσικά και οικονομικά υγιείς, στην απέναντι όχθη του ποταμού που έχουμε να διασχίσουμε».