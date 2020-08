Παράξενα

Live ξεμάτιασμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Χάρης Αηδονόπουλος για το “αποτέλεσμα” του ξεματιάσματος, την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Ο κορονοϊός έχει επιβάλλει νέα δεδομένα στις περισσότερες εκφάνσεις της ζωής, δημιουργώντας, σε κάποιες περιπτώσεις και καταστάσεις που προκαλούν γέλιο.

Όπως ανέδειξε το parallaximag.gr. κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Χάρης Αηδονόπουλος, την ώρα που μιλούσε ο κ. Ορφανός, δέχθηκε ένα live ξεμάτιασμα, ξεχνώντας προφανώς να κλείσει την κάμερα του.



Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο γιατρός και Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε ότι αισθανόταν αδιαθεσία, μετά από μια έντονη ημέρα με χειρουργεία και ένα Δημοτικό Συμβούλιο με σοβαρά θέματα, για αυτό και ζήτησε από την γραμματέα του να τον ξεματιάσει.

Με χιούμορ σχολίασε το περιστατικό, λέγοντας πάντως ότι δεν ξέχασε να κλείσει την κάμερα, αλλά ότι δεν κρύβεται για κάτι από κανέναν, ενώ αφοπλιστικά απάντησε στο ερώτημα εάν «έπιασε το ξεμάτιασμα».

Δείτε το βίντεο: