Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Ελλάδας – ΗΠΑ στο Αιγαίο

Η φρεγάτα «Αιγαίον» και το αντιτορπιλικό USS WINSTON S. CHURCHILL μαζί με τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα έδωσαν «μάχη» στο Αιγαίο.

Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε κοινή αεροναυτική άσκηση με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού των δύο χωρών, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως Κρήτης.

Στην άσκηση συμμετείχαν η Φρεγάτα (Φ/Γ) ΑΙΓΑΙΟΝ, Υποβρύχιο (Υ/Β) Τύπου 214 και έξι Αεροσκάφη F – 16, ενώ από την πλευρά των ΗΠΑ το Αντιτορπιλικό USS WINSTON S. CHURCHILL καθώς και ελικόπτερα των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών.

Η εν λόγω άσκηση περιελάμβανε συνεργασία σε αντικείμενα κοινής επιχειρησιακής σχεδίασης, αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, επικοινωνιών, ανταλλαγής πληροφοριών, σύνθεσης τακτικής εικόνας, προχωρητικούς ελιγμούς και συνεργασία Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων.

Η δραστηριότητα αποδεικνύει έμπρακτα τους μακροχρόνιους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών που προσφάτως ενισχύονται συνεχώς και συνέβαλε περαιτέρω στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχουσών δυνάμεων τόσο σε διακρατικό όσο και σε διασυμμαχικό πλαίσιο.

