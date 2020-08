Πολιτική

Διάλογο Τούρκου με Ευρωπαίο αξιωματικό στον Έβρο αποκάλυψε ο Χρυσοχοΐδης

Η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό υπουργό Εσωτερικών, Καρλ Νεχάμερ.

(εικόνα αρχείου)

«Στον Έβρο, τον Μάρτιο, εμείς, εσείς και οι άλλοι Ευρωπαίοι, προχωρήσαμε την Ευρώπη. Αγωνιστήκαμε μαζί για κάτι κοινό, τα σύνορά μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό υπουργό Εσωτερικών, Καρλ Νιχάμερ.

«Ως Έλληνες», προσέθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «είμαστε υπερήφανοι που η μακρά διαδικασία συνειδητοποίησης αυτής της κοινής ευρωπαϊκής πατρίδας άρχισε στη χώρα μου στον Έβρο. Άρχισε στον Εβρο, όχι μόνο γιατί το είπαν πολιτικοί, υπουργοί ή αξιωματούχοι της Ευρώπης. Άρχισε γιατί ο δικός σας αξιωματικός, πάνω στη μεθόριο, όταν ο Τούρκος ομόλογος του του είπε "πήγαινε σπίτι σου, τι κάνεις εδώ;", του απάντησε "φυλάω σύνορα της Ευρώπης, είμαι σπίτι μου". Υπερασπιστήκαμε λοιπόν μαζί, ευρωπαϊκές αξίες».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ακόμη, μεταξύ άλλων:

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα αστυνομικής συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η μετανάστευση αλλά και η Covid-19. Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά και καλά σε αυτούς τους τομείς. Οι Αυστριακοί αξιωματούχοι, είτε στο αεροδρόμιο είτε στην πρεσβεία συνεννοούνται άψογα με τους Έλληνες ομολόγους τους. Συζητήσαμε συγκεκριμένα για το πώς θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία. Κύριε υπουργέ, χαίρομαι διπλά που είστε εδώ. Γιατί, όπως είπα, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, αλλά και γιατί μπορώ να σας ευχαριστήσω δημόσια και προσωπικά για τη συνδρομή σας στα γεγονότα του Μαρτίου 2020 στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο. Η χώρα σας ανταποκρίθηκε από τις πρώτες στην Ευρώπη, έστειλε ομάδα στελεχών ειδικών δυνάμεων -την περίφημη EKOCOBRA - υλικό, κάμερες, οχήματα και το τόσο πολύτιμο Survivor, το θηρίο, όπως το αποκαλούσαν στα σύνορα».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «είμαστε στην Ένωση, γιατί πιστεύουμε όλοι πως τα διακρατικά προβλήματα λύνονται με την αποδοχή του διεθνούς δικαίου, των συνθηκών και της διαιτησίας, όχι με την στρατικοποίησή τους. Είμαστε στην Ένωση γιατί η ανθρώπινη ζωή αξίζει, η ζωή των μεταναστών αξίζει, το άσυλο είναι θεμέλιο της Ευρώπης. Ποτέ η Ευρώπη δεν θα δεχτεί δυστυχισμένοι άνθρωποι να γίνονται εργαλείο και θύμα γεωπολιτικών στόχων. Κύριε υπουργέ, νομίζω ότι μαζί στον Έβρο ανοίξαμε μια νέα σελίδα ευρωπαϊκής ιστορίας, ξεκινήσαμε ένα νέο κεφάλαιο προς την ενοποίηση και τη δημιουργία κοινής ταυτότητας και συνείδησης.

Είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε την προσπάθεια πιο θεσμικά, στα όργανα της Ένωσης, λίγο περισσότερο Ευρωπαίοι όλοι μας, και φυσικά πάντα περήφανοι για τις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Με επείγουσα προτεραιότητα την ευρωπαϊκή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε το βήμα του Έβρου να μετουσιωθεί σε στέρεη άποψη για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».