Κομισιόν: λίστα με κυρώσεις για την Τουρκία θα παρουσιάσει ο Μπορέλ

Οι επιλογές της ΕΕ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα θα συζητηθούν στην άτυπη Σύνοδο των ΥΠΕΞ στις 27-28 Αυγούστου.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, θα παρουσιάσει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο μια λίστα «επιλογών», για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ανέφερε σήμερα ευρωπαίος αξιωματούχος ενημερώνοντας τον Τύπο στις Βρυξέλλες, ενόψει της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα γίνει στις 27 και 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον ευρωπαίο αξιωματούχο, οι «επιλογές» που θα παρουσιάσει ο Ζοζέπ Μπορέλ θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν και «περιοριστικά μέτρα» κατά της Τουρκίας. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ναι μεν θα παρουσιαστούν κυρώσεις, αλλά δεν θα υπάρξουν αποφάσεις στο μεθαυριανό Συμβούλιο. Όπως είπε, οι υπουργοί εξωτερικών θα αρκεστούν σε συζήτηση σχετικά με «όλες τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι» για να αντιμετωπιστεί η τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι εξαιρετικά ανήσυχος για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου έχουν συγκεντρωθεί πολεμικά πλοία και η Τουρκία επέκτεινε τη NAVTEX. H EE έχει ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση αποκλιμάκωση της «επικίνδυνης» αυτής κατάστασης, πρόσθεσε.

Ο ίδιος αξιωματούχος εξήγησε ότι βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η ΕΕ οποιαδήποτε συζήτηση με την Τουρκία είναι να σταματήσουν οι παράνομες γεωτρήσεις στην ελληνική ΑΟΖ. Παραδέχτηκε, δε, ότι ένα κράτος-μέλος (σ.σ. Αυστρία) έχει ζητήσει να αρθεί το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας, αν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες. Σημείωσε, πάντως, ότι η Τουρκία είναι «σημαντικός γείτονας» της ΕΕ και γι’ αυτό το λόγο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ υποστηρίζε, εξ’ αρχής, ότι πρέπει να τεθεί στο τραπέζι το σύνολο των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία.

Όπως είπε, δεν είναι μόνο το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα, όπως η Λιβύη, η Συρία και το μεταναστευτικό. Καταλήγοντας, ο αξιωματούχος της ΕΕ επανέλαβε ότι «οι κυρώσεις είναι στο τραπέζι, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία».

Εξάλλου, αύριο στο Βερολίνο θα πραγματοποιηθεί το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Όπως ανέφερε αξιωματούχος της ΕΕ, το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, ωστόσο είναι βέβαιο πως θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας, καθώς αναμένεται να το θέσουν οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και άλλων κρατών-μελών.

Σε ότι αφορά την επιχείρηση Irini της ΕΕ, βάσει εντολής των Ηνωμένων Εθνών, για την τήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, ο αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι η Τουρκία αποτελεί «εμπόδιο» και πως οφείλει να κατανοήσει ότι η επιχείρηση πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών.