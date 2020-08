Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: η πανδημία “σιγοβράζει”

Ο επιδημιολόγος τόνισε ότι η ανάσχεση που παρατηρείται τις δυο τελευταίες μέρες, οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα και την χρήση μάσκας.

Ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΥ, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού, αντικαθιστώντας σήμερα τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, είναι ενθαρρυντικό ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα φαίνεται να υπάρχει μια ανάσχεση στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας ξεγελάσει καθώς η επιδημία είναι εδώ και «σιγοβράζει».

Η σχετική βελτίωση της εικόνας, σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη, οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν και στη χρήση της προστατευτικής μάσκας από τους πολίτες.

Έσπευσε όμως να συμπληρώσει ότι η εκτεταμένη διασπορά στις νεαρές ηλικίες μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες.