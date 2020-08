Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: κάνω έκκληση να γυρίσουν άμεσα οι εκδρομείς του Αυγούστου

Τι λέει για τις μάσκες και την ημέρα έναρξης των σχολείων. Τι απαντά στην κριτική για τα πολλά παιδιά ανά τμήμα. Γιατί ζητά από τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά στο ολοήμερο σχολείο.

«Μας ενδιαφέρει να έχουν γυρίσει οι εκδρομείς του Αυγούστου, καθώς θέλουμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις των ασυμπτωματικών, διότι αυτοί μεταδίδουν τον ιό, αλλά δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι μεταδίδει τον ιό», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι η απόφαση για την ημερομηνία έναρξης των σχολείων θα ληφθεί την 1η Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, «σήμερα ανακοινώνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά περιμένουμε τις επόμενες ημέρες για να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις»

Σε ότι αφορά τον αριθμό των μαθητριών ανά τάξη και τις ενστάσεις για τα τμήματα με 25 και περισσότερα παιδιά, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι υπήρξε ομόφωνη εισήγηση των ειδικών, για όλο το πλέγμα των μέτρων που θα ισχύσουν στα σχολεία, από τις μάσκες μέχρι όλα τα υπόλοιπα.

«Έγινε πολύς λόγος για τον αριθμό που είπα 17 μαθητών κατά μέσο όρο, αυτό ισχύει εάν αφαιρέσουμε τα ειδικά σχολεία, κατά μέσο όρο ανά την Ελλάδα ο αριθμός είναι αυτός για τους μαθητές στις τάξεις. Η εισήγηση της επιτροπής είναι η επιστροφή των παιδιών στην κανονικότητα. Πολλές χώρες πάνε σε άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη σύνθεση, διότι τα σχολεία πρέπει να επιστρέψουν στην κανονικότητα και τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς, με τους συμμαθητές του και με όλες τις δραστηριότητες που έκανε στην καθημερινότητα τους», είπε η Υπ. Παιδείας.

Η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «αναγνωρίζεται από όλους η ιδιαιτερότητα της περιόδου και πάντοτε με γνώμονα την δημόσια υγεία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η παροχή του εκπαιδευτικού έργου».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η Κυβέρνηση δεν έδρασε έγκαιρα για να βρει επιπλέον αίθουσες για να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα, η κ. Κεραμέως είπε ότι «επί κυβερνήσεως του, ο ΣΥΡΙΖΑ έψαξε αίθουσες μόνο για μια τάξη και κατάφερε να βρει μόνο σε μερικές δεκάδες από τους Δήμους τα χώρας, δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο».

Η κ. Κεραμέως προέτρεψε τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο, καθώς; Πέραν των άλλων αποτρέπει τον συγχρωτισμό των παιδιών με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους».