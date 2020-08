Πολιτική

Μάας: Ελλάδα – Τουρκία είναι έτοιμες για διάλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συμπεράσματα του ΥΠΕΞ της Γερμανίας, μετά τις διαδοχικές επαφές του στην Αθήνα και στην Άγκυρα.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είπαν σήμερα στον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας ότι δεν θέλουν να επιλύσουν τη διαμάχη τους για την ανατολική Μεσόγειο με στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός, σημειώνοντας ότι υπάρχει ετοιμότητα για διάλογο.

«Ακούω από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει ετοιμότητα για διάλογο και γι 'αυτό το λόγο τον θεωρούμε εφικτό», δήλωσε ο Μάας σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά από προηγούμενη επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα.

«Παραμένω πεπεισμένος ότι εάν και οι δύο πλευρές ξεκινήσουν άμεσες συνομιλίες με ειλικρινείς προθέσεις, μπορούμε να βρούμε μια λύση που να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Συμπλήρωσε ότι οι δεσμοί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας βρίσκονται σε σταυροδρόμι και θα αποσαφηνιστεί μέχρι το τέλος του έτους προς τα που βαίνουν οι σχέσεις των δύο πλευρών.

Όλα αυτά, ενώ ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας, ενώ η ελληνική διπλωματία έχει "ανεβάσει στροφές', αξιοποιώντας τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας.