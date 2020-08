Αθλητικά

Κορονοϊός: το βίντεο - ντοκουμέντο που “καίει” τον Μπολτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με “πάρτι… συνωστισμού” που του βγήκε “ξινό” γιόρτασε τα γενέθλια του ο “χρυσός” δρομέας.

Στο “φως” ήρθαν εικόνες και βίντεο που “καίνε” τον θρύλο του στίβου, Γιουσέιν Μπολτ, μόλις λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση της είδησης ότι είναι θετικός στον κορονοϊό.

Στα εν λόγω ντοκουμέντα παρουσιάζονται εικόνες από το πάρτι που διοργάνωσε στην Τζαμάικα, στις 21 Αυγούστου, για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, και στο οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι Ραχίμ Στέρλιγκ, ο ποδοσφαιριστής της Λεβερκούζεν Λεόν Μπέιλι και ο τραγουδιστής Κρίστοφερ Μάρτιν.

Στην εκδήλωση δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο προστασίας, ενώ όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Τζαμάικα έχει προχωρήσει σε έλεγχο για τα περιστατικά.

Τα ημερήσια επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Τζαμάικα ξεπερνούν τις τελευταίες μέρες τα 60, από λιγότερα από δέκα πριν από λίγες εβδομάδες. Έως τώρα έχουν καταγραφεί, συνολικά, 1.612 κρούσματα και 16 θάνατοι από τον κορονοϊό με τις Αρχές να αποδίδουν μέρος της ευθύνης για τη νέα έξαρση σε πολίτες που αρνούνται να φορούν μάσκες και να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.