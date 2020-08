Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμα μια νεκρή στο ΑΧΕΠΑ

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον κορονοϊό στη χώρα μας. Την Τρίτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 168 νέα κρούσματα του ιού..

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον κορονοϊό στη χώρα μας, καθώς μία 87χρονη , η οποία νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ και αντιμετώπιζε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (άνοια, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο μαστού), άφησε την τελευταία της πνοή.



Νωρίτερα, είχε καταλήξει 74χρονη ασθενής από κορονοϊό, επίσης στο ΑΧΕΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα υπέφερε από υποκείμενα νοσήματα, καθώς είχε αρτηριακή υπέρταση, ενώ είχε περάσει και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:00 και ένας 69χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν επίσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ. Ο άτυχος άντρας είχε περάσει παλαιότερα πνευμονία, ενώ έπασχε από δυσλιπιδαιμία και υποθυρεοειδισμό.

Την Τρίτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 168 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 8987, εκ των οποίων το 55.4% άνδρες. Τα 1910 (21.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4074 (45.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Επίσης, 31 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, με την διάμεση ηλικία τους να είναι τα 66 έτη.