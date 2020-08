Κοινωνία

Κεραμέως: Δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα όσοι δεν φορούν μάσκα

Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Τι είπε για τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη.





«Οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Τρίτη», τόνισε στην εκπομπή «Από τις έξι» της ΕΡΤ η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι «υπάρχει προγραμματισμός για άνοιγμα των σχολείων στις 7 του μηνός, ωστόσο θα υπάρξουν ανακοινώσεις την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε να επιστρέψουν όλοι οι εκδρομείς για να μην υπάρχουν μετακινήσεις ασυμπτωματικών».

Για τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη επεσήμανε ότι «η πρόταση των ειδικών είναι η λειτουργία σε πλήρη σύνθεση, αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Η μάσκα είναι ένα αυστηρό μέτρο, πλην όμως λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας, σύμφωνα με τους ειδικούς. Όπως, είπα και στη Βουλή η μάσκα σε καιρό πανδημίας είναι η μάσκα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, δεν είναι το μόνο ωστόσο. Έχουμε προβλέψει μια τεράστια ενημερωτική καμπάνια μέσω video και οδηγιών του ΕΟΔΥ. Επιπρόσθετα οι γιατροί σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έχουν προβλέψει διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων για να μειώσουν τον συγχρωτισμό των ομάδων».

Επίσης η Υπουργός Παιδείας έκανε αναφορά και στη χρήση των αντισηπτικών αλλά και στην πρόβλεψη για τον συχνότερο καθαρισμό των σχολικών μονάδων και κατά την ώρα λειτουργίας των σχολείων αλλά και μετά το πέρας των μαθημάτων.

Απηύθυνε δε, μια προτροπή στους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ολοήμερα σχολεία. «Κάναμε», είπε «μια μεγάλη κίνηση και με προτροπή πρωθυπουργού να επεκτείνουμε σημαντικά τις ώρες λειτουργίας τους και για παιδαγωγικούς λόγους και προκειμένου να περιορίσουμε τον συγχρωτισμό με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους».

Τέλος η κ. Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι «το Υπουργείο Παιδείας αξιολογεί σε συνεργασία με τους ειδικούς τα δεδομένα και επικαιροποιεί τις αποφάσεις λαμβάνοντας τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για τους μαθητές εκείνους που δεν θα φορέσουν μάσκα στο σχολείο, είπε ότι «αυτοί οι μαθητές δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στα σχολεία, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα» τόνισε και ξεκαθάρισε επίσης ότι «σε περίπτωση άρνησης ή προτροπής από γονείς για μη χρήση μάσκας θα ακολουθηθούν όλα τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται».

«Δεν νοείται να είναι κανείς στο σχολείο χωρίς μάσκα» κατέληξε η κ. Κεραμέως.