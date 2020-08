Πολιτική

Γεννηματά: αναγκαστική επιλογή η ψήφιση της ΑΟΖ με Αίγυπτο

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, για την εξωτερική πολιτική και όχι μονο.

«Το Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει την συμφωνία με την Αίγυπτο ως αναγκαστική επιλογή επειδή έχει προηγηθεί το παράνομο τουρκολυβικό Σύμφωνο», τόνισε η Φώφη Γεννηματά μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τις Συμφωνίες για τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Προσέθεσε ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν βάζει στις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα το κεφάλι στη άμμο αλλά στηρίζει και «αυτός είναι ο αληθινός πατριωτισμός».

Σημείωσε ότι η συμφωνία διεμβολίζει μεν αλλά δεν το καταργεί τη παράνομη συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση στη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ και την Τουρκία τις εθνικές κόκκινες γραμμές.

«Αρνείστε πεισματικά να ζητήσετε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Γιατί; Γιατί θέλετε να τα χειρίζεστε όλα μόνος σας, χωρίς δεσμεύσεις. Κανείς όμως δεν σας έχει δώσει λευκή επιταγή. Είναι φανερό ότι έχετε επιλέξει τη μυστική διπλωματία» ανέφερε η Φώφη Γεννηματά. «Στο πρόσφατο παρελθόν αυτά οδήγησαν σε υποχωρήσεις και παραχωρήσεις σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Με την άρνησή σας στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής έχετε αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα», τόνισε και απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό ανέφερε: «Χαράσσετε την εξωτερική πολιτική στο πόδι. Δεν πηγάζουν οι κινήσεις σας από μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική και αυτό σήμερα με την αποχαλίνωση της Τουρκίας είναι επικίνδυνο για τα συμφέροντα της χώρας. Ακολουθείτε, δεν προηγείσθε. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Δεν ηγείσθε. Αυτό το έλλειμμα δεν υπήρξε ποτέ με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, με τις κυβερνήσεις της Δημοκρατικής παράταξης».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατέστησε σαφές πως η θετική στάση του κόμματός της δεν σημαίνει ότι δίνει λευκή επιταγή ενώ άσκησε αυστηρή κριτική στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για την έλλειψη σαφούς μακροπρόθεσμικής εθνικής στρατηγικής. «Δεν μπορεί να γίνει διάλογος διερευνητικών επαφών με την Τουρκία όταν το Orus Reis κόβει βόλτες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να καταστήσετε σαφές ότι θα αφορά μόνο τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ . Κι αν δεν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί συνυποσχετικό για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη».

Πρόσθεσε ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν αποδέχεται διάλογο για άλλες απαιτήσεις που εγείρει η Τουρκία. Ασκώντας στοχευμένη κριτική στη κυβέρνηση η Φώφη Γεννηματά ζήτησε πλήρη ενημέρωση για την επήρεια που δέχθηκε για τη Ρόδο, τη Κάρπαθο, τη Κάσο και πρωτίστως τη Κρήτη. Eκφράστηκε θετικά και για τη συμφωνία με την Ιταλία ζητώντας διευκρινήσεις για σημεία της που αφορούν στη επήρεια των νησιών του Ιονίου , Καλωσόρισε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο ωστόσο προειδοποίησε για τον κίνδυνο να δοθεί η αφορμή για ισχυρισμούς της άλλης πλευράς ότι έχει ειδικό καθεστώς.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, άσκησε έντονη κριτική στους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα επισημαίνοντας ότι κομματικές τους σκοπιμότητες εμποδίζουν την αναζήτηση συνεννόησης στα εθνικά θέματα καθώς δεν προσφέρει η εσωτερική αναμέτρηση και οι διχαστικές συγκρούσεις. «Οφείλουμε όμως να σκεφθούμε, ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η εσωτερική αναμέτρηση σε ένα τέτοιο θέμα και οι διχαστικές συγκρούσεις ,μόνο την τουρκική πλευρά ευνοούν και της προσφέρουν πρόσθετα επιχειρήματα», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Η κ. Γεννηματά απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέδειξε την ανάγκη για «ηθική ανασυγκρότηση της χώρας, αρχίζοντας από το ίδιο το πολιτικό σύστημα και την συμπεριφορά των ηγεσιών και των κομμάτων».

«Το "φύγε εσύ, έλα εσύ", το ζούμε πάλι με τραγικό τρόπο. Ό,τι κατήγγειλε ο ένας το κάνει τώρα ο άλλος, για να ξανακάνει τα ίδια, ο άλλος, αν του δοθεί η ευκαιρία. Δεν πάει έτσι πουθενά η χώρα κ. Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα. Δεν είμαστε εδώ μέσα, στη Βουλή, για τα κόμματα μας αλλά για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, που απαιτεί άλλες συμπεριφορές και άλλες επιλογές από τις πολιτικές ηγεσίες. Δεν είναι δυνατόν ο ένας να στέλνει υφυπουργούς σε γιορτές μίσους και ο άλλος να βάζει τη νεολαία του να αναβιώνει το διχασμό. Δεν θα ξαναγυρίσουμε στον εμφύλιο. Αυτή η περίοδος έκλεισε οριστικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ».

Κατέληξε λέγοντας ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει επεξεργαστεί και καταθέσει ένα πλήρες σχέδιο για την εθνική ανασύνταξη και προσέθεσε:

«Σας καλώ σε έναν διάλογο γι' αυτά τα ζητήματα και όχι για ανούσιες και ανιστόρητες κοκορομαχίες, όταν απειλείται η ίδια η εθνική μας υπόσταση. Το Κίνημα Αλλαγής γι' αυτό υπάρχει. Αυτό είναι το χρέος μας και η ιστορική μας δέσμευση. Και σας καλώ σε αυτές τις προτεραιότητες να οικοδομηθεί η εθνική μας ενότητα και ισχύς της Χώρας. Από αυτό θα κριθούμε όλοι μας».