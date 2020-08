Life

“Still Standing” με την Μαρία Μπεκατώρου για 4η σεζόν

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επιστρέφει στον ΑΝΤ1, πιστό στο απογευματινό ραντεβού με τους τηλεθεατές.

Είναι αγαπημένο. Είναι απρόβλεπτο. Είναι διασκεδαστικό. Είναι το «Still Standing» που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για 4η συνεχόμενη σεζόν.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 17:45 και καθημερινά η Μαρία Μπεκατώρου δοκιμάζει τις γνώσεις μας, βάζει την προσωπική της σφραγίδα στην ψυχαγωγία και δίνει ρυθμό στα απογεύματά μας.

Οι κανόνες είναι γνωστοί, ένας εναντίον δέκα! Όποιος καταφέρει να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος είναι ο νικητής με το έπαθλο να αγγίζει και φέτος έως και τα 30.000 ευρώ.

Δέκα μονομαχίες γνώσεων με τον κεντρικό παίκτη να έχει στη διάθεσή του τρία πάσο. Μια λάθος απάντησή του αρκεί για να ανοίξει η καταπακτή, να πέσει στο κενό και να οδηγήσει τον αντίπαλό του στην αφετηρία ενός καινούριου κύκλου επιβίωσης.

Φέτος, στο «Still Standing», το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο πλούσιο και χορταστικό αφού στις ήδη υπάρχουσες δοκιμασίες («Ερωτήσεις με εικόνες», «Ερωτήσεις με αναγραμματισμό», «Βρες τον στίχο», «Μονομαχία») προστίθενται τέσσερις καινούριες: «Ποιος/ α ερμηνεύει;», «Ποιος/α το είπε», «Βρες τον στίχο - Video Edition» και «Nαι ή Όχι».

Μαρία Μπεκατώρου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που το Still Standing επιστρέφει. Παρόλο που μπαίνουμε στην 4η χρονιά του παιχνιδιού, εγώ για κάποιο λόγο νοιώθω σαν να είναι η 1η του. Φέτος, έχουμε κάνει τρομερή ανανέωση. Είναι σαν να ξαναγίνεται το Still Standing από την αρχή. Φανταστικές νέες κατηγορίες (κάποιες από αυτές τις “κλέψαμε” από το Still Standing Golden Edition), στιγμές με κέφι, πολύ τραγούδι, πολλή μουσική. Οι παίκτες είναι και φέτος – όπως πάντα άλλωστε- απρόβλεπτοι και σκοπός τους είναι να περάσουν καλά, αλλά και να κερδίσουν χρήματα. Έρχονται για να γελάσουν, να τραγουδήσουν, να ανταγωνιστεί ο ένας τον άλλο. Τους ενδιαφέρει η διαδρομή. Κάθε φορά που τελειώνει το “Still Standing” είναι σαν να έχω γνωρίσει χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους και εγώ κάθε φορά που μπαίνω στο πλατό… τρελαίνομαι!!!!!»

«Still Standing». Ένα παιχνίδι γνώσεων μέχρι… τελικής πτώσης! Πρεμιέρα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 17:45 και καθημερινά στον ΑΝΤ1!

