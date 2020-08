Κόσμος

Κορονοϊός - Φλόριντα: χιλιάδες κρούσματα σε μαθητές μετά το άνοιγμα των σχολείων

Μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην εξάπλωση της πανδημίας, αμέσως μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων.

Ο αριθμός των παιδιών στην Πολιτεία της Φλόριντα που διαγνώστηκαν με κορονοϊό αυξήθηκε κατά σχεδόν 9.000 τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατά τις οποίες επανεκκίνησαν τα σχολεία στην περιοχή.

την παρούσα φάση, καταγράφονται 48.730 κρούσματα μεταξύ παιδιών κάτω των 18 ετών στην Πολιτεία, σύμφωνα με έκθεση του Florida Department of Health.

Στην τελευταία σχετική έκθεση, υπήρχαν 39.735 καταγεγραμμένα κρούσματα, σηματοδοτώντας μια αύξηση κατά 8.995 κρούσματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Στην έκθεση, μεταδίδει το Newsweek, καταγράφονται 17.311 επιβεβαιωμένα κρούσματα στις ηλικίες 14-17, το 36% του συνόλου. Παιδιά ηλικίας 5-10 ετών αποτελούν το 27% του συνόλου, ήτοι 12.946 κρούσματα.

Η έκθεση καταγράφει επίσης αύξηση στον αριθμό των παιδιών που νοσηλεύονται με Covid-19. Σύμφωνα με αυτήν, νοσηλεύονται 602 παιδιά έναντι 432 στις 9 Αυγούστου.

Η αύξηση στα κρούσματα μεταξύ των παιδιών στην πολιτεία λαμβάνει χώρα καθώς επανεκκινούν τα σχολεία. Το Florida Department of Health ανακοίνωσε τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, ότι περισσότερα από 700 κρούσματα σχετίζονται με τα γυμνάσια (K-12 schools) και τα πανεπιστήμια, που άνοιξαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.