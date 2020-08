Παράξενα

Ομολόγησε φόνο, αλλά διαφωνεί με την... ποινή!

Τι ισχυρίστηκε ο άνδρας, ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος εξέτασε το αίτημα έκδοσής του.

Κρατούμενος παραμένει ο 42χρονος Αλβανός που καταζητείτο από την Ιταλία για το φόνο που διαπράχθηκε πριν 22χρόνια στη Ρώμη, μέχρι να συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο σχετικά με την έκδοση του στην Ιταλία. Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν στη Λάρισα όπου διέμενε με την Ελληνίδα σύζυγο και τα παιδιά τους, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι ιταλικές αρχές.

Κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα έναν Ρουμάνο, κατά τη διάρκεια συμπλοκής ενώ νωρίτερα είχε αρπάξει το ρολόι από έναν συμπατριώτη του θύματος. Το έγκλημα διαπράχθηκε το 1998. Ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε να διαφύγει και το 2001 καταδικάστηκε ερήμην, τελεσίδικα, σε ποινή κάθειρξης 15 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, o ίδιος ενώπιον των αστυνομικών δεν αρνήθηκε την ανθρωποκτονία αλλά ανέφερε ότι έχει εκτίσει μέρος τη ποινής του, στην Αλβανία όπου συνελήφθη το 2017.

Ο 42χρονος οικοδόμος, διατείνεται ότι διαθέτει απόφαση των αλβανικών δικαστικών αρχών όπου αναγράφεται ότι εξέτισε 7 μήνες για το συγκεκριμένο έγκλημα. Ισχυρίζεται ότι η ποινή που του επιβλήθηκε στην Ιταλία δεν ισχύει επειδή το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε έχει παραγραφεί, ύστερα από την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, με βάση τους ισχύοντες νόμους της Αλβανίας.

Σήμερα το πρωί, ο φυγόποινος μετήχθη στο τμήμα εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν η εγκυμονούσα σύζυγός του και ο δικηγόρος του. Η αρμόδια εισαγγελέας ζήτησε την κράτηση του μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης που αναμένεται να αποφασίσει αν θα τον εκδώσει ή όχι στην Ιταλία. Οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έτσι ώστε να εκτίσει την ποινή του.

Πηγή: grtimes.gr