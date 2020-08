Αθλητικά

“Ανατροπή” με Μάνταλο

Τι γνωστοποίησε, επισήμως, η Αλ Νασρ στην ΑΕΚ.

Από ανατροπή σε ανατροπή οδεύει η τρέχουσα μεταγραφική περίοδος για την ΑΕΚ, αφού ναυάγησε η μεταγραφή του Πέτρου Μάνταλου στην Αλ Νασρ!

Το βράδυ της Τετάρτης , ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενημέρωσε επίσημα την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι αποσύρει την πρόταση για τον αρχηγό «εξαιτίας κάποιων καταστάσεων» εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία για μελλοντική συνεργασία.

Πρόκειται για ολική επαναφορά, καθώς μέχρι σήμερα η μετακίνηση θεωρείτο βέβαιη. Ο Μάνταλος παραμένει στην ΑΕΚ και θα είναι στη διάθεση του Μάσιμο Καρέρα για τον τελικό κυπέλλου της Κυριακής (30/8) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.