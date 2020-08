Κοινωνία

Σύλληψη δημοτικού υπαλλήλου

Για απάτη κατηγορείται ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ένας 36χρονος δημοτικός υπάλληλος, σε δήμο των βορείων προαστίων, συνελήφθη, κατηγορούμενος για απάτη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς υποσχέθηκε σε πολίτη ότι θα μεσολαβήσει ώστε ο τελευταίος να διοριστεί στο Δημόσιο, έναντι 15.000 ευρώ.

Ο πολίτης του έδωσε αρχικά 12.500 ευρώ, ενώ όταν είδε ότι περνούσε ο καιρός και δεν διοριζόταν, έκανε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία. Τότε αστυνομικοί του έδωσαν 2.500 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα και σε προκαθαρισμένο ραντεβού συνελήφθη ο δημοτικός υπάλληλος, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.