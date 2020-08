Πολιτική

Δένδιας – Στόλτενμπεργκ: Στο επίκεντρο η τουρκική παραβατικότητα

Στο Βερολίνο το άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. "Πυρά" του Αυστριακού ΥΠΕΞ κατά της Τουρκίας.

Συνάντηση με το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο για το Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντησή του με τον Γ.Γ ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα. Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδεικνύει ψυχραιμία, αλλά παράλληλα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ανέχεται παρόμοιες συμπεριφορές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές και υπονομεύουν τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Από πλευράς ΓΓ ΝΑΤΟ εκφράστηκε η πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Αυστριακός ΥΠΕΞ: Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., τόνισε ότι «η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη», και ζήτησε μια «πραγματικά θεμελιώδη» συζήτηση για την Τουρκία, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη» σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Επισήμανε δε ότι είναι «απολύτως ουσιώδες» η ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη και είναι σαφές ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι η Νότια Σινική Θάλασσα και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα πράγματα εκεί να εξελιχθούν έτσι. Το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να αποτελεί τη βάση και είμαι υπέρ του να διεξαγάγουμε μια πραγματικά θεμελιώδη συζήτηση για την Τουρκία», δήλωσε ο κ. Σάλενμπεργκ προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. «Νομίζω ότι σιγά- σιγά πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΕΕ- Τουρκίας. Χρειαζόμαστε ένα "reality check" και η ΕΕ πρέπει να δείξει μια σαφή στάση, όταν η Άγκυρα συμπεριφέρεται έτσι και παρουσιάζει τέτοια ρητορική και τέτοια μέτρα, όπως αυτή τη στιγμή» προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Τουρκία παραβιάζει με τις ενέργειές της το Διεθνές Δίκαιο, ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι χρειάζεται διάλογος μεταξύ των πλευρών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία δεν συμμετέχει στις σχετικές συμβάσεις. «Αυτό είναι απλά γεγονός. Και στο Δίκαιο της Θάλασσας, αυτό το γνωρίζουμε, το ζήτημα π.χ. πού τελειώνει η επικράτεια, είναι αμφιλεγόμενο, αλλά ο τρόπος με τον οποίον προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα…, έχει κανείς την εντύπωση ότι έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη πυριτιδαποθήκη και πρέπει να τραβήξουμε το φυτίλι. Ο αριθμός των πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή σχεδόν αναγκαστικά δείχνει ότι θα υπάρξουν κάποτε περιστατικά και αυτό βρίσκεται μπροστά στην πόρτα μας. Για αυτό, για άλλη μια φορά, καταστάσεις όπως τις βλέπουμε στην Νότια Σινική Θάλασσα δεν θέλουμε να τις δούμε να επαναλαμβάνονται στη Μεσόγειο», κατέληξε ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.