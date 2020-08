Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: “Επικίνδυνη” η προσπάθεια για φυσική ανοσία της αγέλης

Τι αναφέρουν οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το βαρύ τίμημα σε θανάτους και την ανάγκη εμβολιασμού μεγάλης μερίδας του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι προσπάθειες να επιτευχθεί φυσική ασυλία της αγέλης θα ήταν επικίνδυνες και θα οδηγούσαν σε πολλούς θανάτους, ενώ ο εμβολιασμός είναι μια ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική πορεία, δήλωσε σήμερα η υψηλόβαθμη επιδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μαρία Βαν Κέρχοφ.

«Η κατεύθυνση προς την οποία εργαζόμαστε... είναι να έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο που μπορεί να παρέχει προστασία σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έτσι ώστε ο ιός να μην έχει την δυνατότητα να μεταδίδεται. Εντούτοις, η προσπάθεια για μια φυσική ανοσία της αγέλης θα ήταν πολύ επικίνδυνη επειδή πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν», δήλωσε η Βαν Κέρχοφ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του πληθυσμού πρέπει να αναπτύξουν ανοσία ώστε αυτό να έχει νόημα, και αυτό, με τη σειρά του, χρειάζεται το εμβόλιο να γίνει με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την αξιωματούχο της υγείας.

«Πιθανόν θα χρειαστεί περίπου το 65 έως 70% του πληθυσμού – σε αυτό το εύρος - να έχει προστατευτική ανοσία. Έτσι, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πληθυσμούς, αστικούς και αγροτικούς και ηλικιακές ομάδες, μπορεί κανείς να το κάνει περισσότερο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέσω ενός εμβολίου», δήλωσε η Βαν Κέρχοφ.