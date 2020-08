Κόσμος

Σίνζο Άμπε: παραιτείται ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Προαναγγελία της παραίτησης του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

Ο Σίνζο Άμπε, ο συντηρητικός εθνικιστής πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ο οποίος έχει παραμείνει στο αξίωμα περισσότερο από οποιονδήποτε προκάτοχό του, θα ανακοινώσει σήμερα ότι θα υποβάλει την παραίτησή του, εξαιτίας της επιδείνωσης των χρόνιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, μεταδίδει το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Στο ιαπωνικό χρηματιστήριο, οι δείκτες διέγραψαν τα κέρδη που κατέγραφαν νωρίτερα, με τον δείκτη Nikkei να καταγράφει πλέον πτώση 2%, αφού μεταδόθηκε η πληροφορία αυτή.

Η φημολογία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Άμπε, ο οποίος πάσχει από χρόνια πάθηση – έχει ελκώδη κολίτιδα – εντάθηκε μετά τις δύο πρόσφατες επισκέψεις του σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Άμπε ασκεί την εξουσία από το 2012.