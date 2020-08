Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη στον ΑΝΤ1: η εσωτερική χαλάρωση ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η υφυπουργός Υγείας για το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και τον κρίσιμο τομέα της ψυχικής υγείας, εν μέσω πανδημίας.

Η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», επεσήμανε πως σύμφωνα με την έκθεση του παρατηρητηρίου Covid, την τελευταία εβδομάδα έχει καταγραφεί μια σταθεροποίηση στον αριθμό των κρουσμάτων.

Όπως είπε η κυρία Ράπτη, η αύξηση των κρουσμάτων μέσα στον Αύγουστο, οφείλεται σε εσωτερική χαλάρωση κι όχι στο άνοιγμα του τουρισμού, καθώς μόνο το 10-15% των κρουσμάτων που καταγράφονται, σχετίζεται με τον τουρισμό.

Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας, απάντησε ότι οι ειδικοί αξιολογούν όλα τα δεδομένα και κάθε εβδομάδα αξιολογούνται όλα τα πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν.

Στη συνέχεια, η κυρία Ράπτη είπε πως η αύξηση των κρουσμάτων μετά την άρση του lockdown και το άνοιγμα του τουρισμού, ήταν αναμενόμενη και είναι σύμφωνα με τα νούμερα που έδιναν τα διάφορα προγνωστικά μοντέλα.

Σε ότι αφορά το άνοιγμα των σχολείων, η υφυπουργός Υγείας, είπε πως οι ειδικοί αξιολογούν τα δεδομένα και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από την Υπουργό Παιδείας, την προσεχή Δευτέρα.

Τέλος, υπογράμμισε πως όπως έχει αποδειχθεί, το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στην περίοδο της καραντίνας, καταγράφηκε μια επιδείνωση των διαταραχών στον τομέα της ψυχικής υγείας και η κυβέρνηση σκοπεύει να την αντιμετωπίσει, αφενός με την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας και αφετέρου με προγράμματα που θα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι άνεργοι, η τρίτη ηλικία κλπ.