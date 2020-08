Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται καύσωνας – Πού θα “χτυπήσει κόκκινο” το θερμόμετρο

Στα ύψη θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα.

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά η μέγιστη τιμή της προβλέπεται να φτάσει:

Α. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ

1. Το ΣΑΒΒΑΤΟ (29-08-2020) τους 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

2. Την ΚΥΡΙΑΚΗ (30-08-2020) τους 38 και στα κεντρικά και τα νότια κατά τόπους τους 39 βαθμούς.

3. Τη ΔΕΥΤΕΡΑ (31-08-2020) τους 39 και στα κεντρικά και τα νότια κατά τόπους τους 40 και πιθανώς τους 41 βαθμούς.

4. Την ΤΡΙΤΗ (01-09-2020) η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση της τάξης των 3-4 βαθμών, στην υπόλοιπη όμως χώρα θα διατηρηθεί στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Β. ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Το τριήμερο ΣΑΒΒΑΤΟΥ (29-08-2020), ΚΥΡΙΑΚΗΣ (30-08-2020) και ΔΕΥΤΕΡΑΣ (31-08-2020) τους 34 με 36 βαθμούς, με εξαίρεση τις Κυκλάδες που δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.

2. Την ΤΡΙΤΗ (01-09-2020) στο Ιόνιο θα παρουσιάσει πτώση της τάξης των 3-4 βαθμών. Όμως στα νησιά του Αιγαίου θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 37 και πιθανώς τους 38 βαθμούς.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα σημειωθούν το διήμερο ΔΕΥΤΕΡΑΣ (31-08-2020) και ΤΡΙΤΗΣ (01-09-2020) και προβλέπεται να φτάσουν τους 38 με 39 και πιθανώς κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα παραθαλάσσια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.