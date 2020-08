Πολιτική

Μέρκελ: Υποχρέωσή μας η στήριξη στην Ελλάδα

Λίγο πριν από την επικοινωνία της με τον Ερντογάν, η Γερμανίδα καγκελάριος έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία.

«Όλοι, ως κράτη - μέλη της ΕΕ, έχουμε ασφαλώς την υποχρέωση να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τα δικαιώματα και τα θέματα που παρουσιάζουν οι έλληνες φίλοι μας και επίσης να τους υποστηρίξουμε, όπου έχουν δίκιο», δήλωσε πριν από λίγο η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ.

«Παραταύτα, έχω επανειλημμένα προσπαθήσει προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και αυτό γίνεται εν μέρει μόνο με το να μιλάει κανείς συνεχώς και με τις δύο πλευρές. Οι διαφορές που υπάρχουν εκεί σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό των οικονομικών ζωνών μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μαζί. Για αυτό προσπαθεί η Γερμανία», πρόσθεσε η Καγκελάριος στο πλαίσιο της θερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στο Βερολίνο.

Σε ό,τι αφορά την συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα, η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι μίλλησε μαζί του πολύ εντατικά για τις σχέσεις με Τουρκία, οι οποίες είναι, όπως είπε, πάρα πολύ πολύπλευρες. «Η Τουρκία είναι εταίρος στο ΝΑΤΟ. Η διένεξη μεταξύ δύο εταίρων του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους, αλλά και για αυτόν τον λόγο πρέπει να προσπαθήσει κανείς να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο πλαίσιο της Συμμαχίας», ανέφερε, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει σήμερα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ούτε πρόκειται να το κάνει εντός της ημέρας, αλλά βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία μαζί του.