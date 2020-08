Οικονομία

Δράσεις για τη στήριξη της μελισσοκομίας

Σειρά δράσεων για τη στήριξη της μελισσοκομίας ενεργοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δράσεις για τη στήριξη της μελισσοκομίας ενεργοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο υπουργός, Μάκης Βορίδης υπέγραψε απόφαση που αφορά τον εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, αυξάνοντας το ποσό στα 2.020.000 ευρώ (από 1.650.000) και σε 16,50 ευρώ ανά κυψέλη.

Παράλληλα, με δράση που αφορά την οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας, αυξάνεται το συνολικό ποσό χρηματοδότησης στα 3.216.734 ευρώ (από 3.001.734 ευρώ) με την ενίσχυση ανά μετακινούμενη κυψέλη να καθορίζεται στα 3,44 ευρώ.

Μια τρίτη απόφαση αφορά τον καθορισμό των δικαιούχων της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης». Καθορίστηκε, επίσης, το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης».

«Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις ενισχύεται σημαντικά ο κλάδος της ελληνικής μελισσοκομίας και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των μελισσοκόμων προκειμένου να συνεχίζουν να παράγουν το εξαιρετικής ποιότητας και διεθνούς φήμης ελληνικό μέλι» τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.