Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο: Αναβολή λόγω κορονοϊού

Ένα ακόμα πολιτιστικό γεγονός «βάζει στον πάγο» η πανδημία.

Η πανδημία έπληξε και το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο το οποίο αναβάλει το καθιερωμένο ραντεβού του Σεπτέμβρη, ενώ ο διοργανωτής του φεστιβάλ Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β) αναζητά τρόπους με τους οποίους θα δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη στα μέλη του.

Σε ανακοίνωση του Σ.ΕΚ.Β. αναφέρεται ότι:

«To Δ.Σ του Σ.ΕΚ.Β με μεγάλη λύπη ανακοινώνει την αναβολή του 49ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο 2020 με απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία (5 έναντι 1), λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης. Η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων της πανδημίας του κορονοϊού δημιουργεί αβέβαιη ολοκλήρωση, αλλά και επιτυχία του Φεστιβάλ.

Βασικό μέλημα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου είναι η προστασία των μελών του και των μελών των εταιρειών μας, η άρτια στάση του απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθαι και τους κινδύνους που εγκυμονεί η δυσμενής αυτή κατάσταση» και ενημερώνει τα μέλη του ότι «από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 10.00 - 15.00 μπορούν να παραλαμβάνουν την επιταγή τους στα γραφεία του Σ.ΕΚ.Β( Χαριλάου Τρικούπη 54 στον 3ο όροφο).

Ταυτόχρονα ο Σ.ΕΚ.Β «αναζητά τρόπους με τους οποίους θα δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη στα μέλη του» καταλήγει η ανακοίνωση.