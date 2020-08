Οικονομία

Κομισιόν: Στήριξη των επιχειρήσεων στην κεντρική Μακεδονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιχειρήσεις τις περιοχής που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιοχή.

Στα 150 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ελληνικό πρόγραμμα που ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα καλύψει το κεφάλαιο κίνησης που ανέρχεται έως και στο 50% των δαπανών που βαρύνουν τους δικαιούχους το 2019. Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ξαφνική έλλειψη ρευστότητας λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση ανά εταιρεία δεν θα υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ, όπως προβλέπεται από το Προσωρινό Πλαίσιο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση της σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.