Κοινωνία

Συνελήφθη διαρρήκτης αυτοκινήτων

Χειροπέδες σε νέο που άνοιγε αυτοκίνητα και αφαιρούσε από μέσα αντικείμενα.

Συνελήφθη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 33χρονος από την Μαυριτανία, ο οποίος φέρεται ότι είχε διαρρήξει στην ίδια περιοχή δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και είχε αφαιρέσει διάφορα αντικείμενα από το εσωτερικό τους.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, πορτοφόλι, ψαλίδι, φακός και μικροποσότητα του ναρκωτικού shisa.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, ο δράστης, με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων, έσπαγε τζάμια σταθμευμένων οχημάτων και αφαιρούσε από το εσωτερικό τους, κοσμήματα, έγγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Από την έως τώρα έρευνα, εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από αυτοκίνητα, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο αλλοδαπός, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.